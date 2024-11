'Cowboy Carter', de Beyoncé; 'The Tortured Poets Department' de Taylor Swift; 'The Rise and Fall of a Midwest Princess', de Chappell Roan, y 'Hit Me Hard and Soft', de Billie Eilish, fueron nominados a álbum del año para la 67 edición de los Grammy, que se celebrará el próximo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles.

El resto de los aspirantes a esta categoría son 'Short n' Sweet', de Sabrina Carpenter; 'Djesse Vol. 4', de Jacob Collier; 'New Blue Sun', de André 3000, y 'Brat', de Charli XCX.

Taylor Swift se convierte en la mujer con más nominaciones a álbum del año en los Grammy

Con su nominación por su último álbum, 'The Tortured Poets Department' (El departamento de los poetas torturados), Taylor Swift se convierte en la mujer que más veces ha sido propuesta por la Academia de la Grabación de Estados Unid.s para alzarse con el premio en esta categoría.

La artista de 'Love Story' o 'Blank Space', una de las más premiadas en los últimos años, vuelve a repetir nominación tras imponerse el año pasado en esta categoría. Esta es la sexta vez que competirá por el codiciado galardón a lo largo de su carrera.

De ganarlo en la gala del próximo 2 de febrero que tendrá lugar en Los Ángeles, relegaría a la cantante estadounidense Barbra Streisand en esta categoría.

Swift ya la ha impuesto hasta en cuatro ocasiones en el Grammy a álbum del año con 'Midnights' (2024), 'Folklore' (2021), '1989' (2016) y 'Fearless' (2010).