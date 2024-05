Sabrina Carpenter, además de ser conocida por su participación en programas juveniles de Disney, es una joven de 24 años que aumentó su fama con el público hispano tras abrir los conciertos de Taylor Swift en su gira por Latinoamérica.

En The Eras Tour por México, Brasil y Argentina, la intérprete de ‘Nonsense’ logró cautivar a miles de fans con sus canciones y emblemáticos vestuarios, sin embargo, su trayectoria artística surgió desde temprana edad con covers distribuidos a través de plataformas de streaming.

¿Quién es Sabrina Carpenter?

Sabrina Annlynn Carpenter, mejor conocida como Sabrina Carpenter, es una joven que comenzó su paso por el mundo artístico en un capítulo de la serie estadounidense, ‘La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales’ y tras su éxito, se volvió actriz protagónica de Girl Meets World de Disney Channel.

Sin embargo, dejó atrás su faceta de actriz y continuó con uno de sus proyectos musicales, que había inaugurado desde los 10 años cuando decidió exponer su talento a través de covers en la plataforma de YouTube.

En 2014, lanzó su primera canción ‘We'll Be the Stars’ que pertenece a su álbum 'Eyes Wide Open' y continuó su crecimiento hasta completar su gira ‘The De-Tour’ que logró alcanzar gran popularidad y la llevó a ser telonera de Dangerous Woman Tour de Ariana Grande en el concierto de Brasil en 2017.

Tras diversos estrenos, en 2022 publicó la canción ‘Nonsense’ del álbum 'Emails I Can't Send', que se convirtió en una de las melodías más aclamadas por el público con cerca de 760 millones de reproducciones para 2024.

Su ascenso exponencial logró posicionarla como una de las estrellas pop con mayor recibimiento por la crítica y en 2023, Taylor Swift, la cantante más escuchada del mundo, la invitó a abrir su gira por Latinoamérica. La exposición logró que más personas se identificaran con su música y siguieran su trayectoria profesional.

¿Cuál es la rivalidad entre Sabrina Carpenter y Olivia Rodrigo?

Según diversas teorías, la rivalidad entre ambas ex artistas Disney, surgió porque acusaron a Sabrina Carpenter de ‘’home wrecker’’ o rompe hogares, tras comenzar una relación con Joshua Bassett, exnovio de Olivia Rodrigo.

Los rumores surgieron después del estreno de 'Driver License' de Rodrigo, que narra el dolor que sufrió al extrañar a una persona que amó y que se fue con ‘’una chica rubia’’. Los seguidores vincularon la melodía con el triángulo amoroso entre los tres artistas y comenzaron a ‘’atacar’’ a Carpenter.

Al respecto, Carpenter respondió con ‘because i liked a boy’, una melodía estrenada en 2022 que cuenta el bullying que recibió por mantener una relación con un hombre que tiene ‘’exnovias’’.

‘’Salir con chicos que tienen exnovias, no, yo no lo recomendaría. Soy una rompe hogares, una puta, tengo amenazas de muerte llenando camiones. Dime tú, ¿quién soy? supongo que no tengo elección, todo porque me gustó un chico'', expresó.

¿Cuáles son las canciones más famosas de Sabrina Carpenter?

Sabrina Carpenter tiene múltiples canciones que superan 100 millones de reproducciones en plataformas de streaming y cuenta con más de 53 millones de oyentes mensuales.

Nonsense - +760 millones.

Feather - +422 millones.

Looking at Me - +242 millones.

Espresso - +210 millones.

Because i liked a boy - +152 millones.