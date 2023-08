No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Después de meses de espera, por fin Taylor Swift se presentará en México con The Eras Tour por primera vez en toda su carrera este fin de semana.

Junto a todo el show que trae de tres horas, la llamada Industria Musical contará con Sabrina Carpenter como su telonera minutos antes del gran show en el Foro Sol, pero…

¿Quién es Sabrina Carpenter?

Sabrina Carpenter es una cantante y actriz que se ha convertido en una sensación entre el público estadounidense en los últimos años.

La estrella nació en Pensilvania, Estados Unidos el 11 de mayo de 1999. Creció en medio de una familia de talentos; una de sus tías es la actriz Nancy Cartwright que presta su voz para Bart Simpson en su versión en inglés. En tanto, su padre tiene conocimientos de música y producción, tal es el caso que le ayudó a montar su propio estudio de grabación cuando era una adolescente.

Su popularidad aumentó cuando copratogonizó la serie Girl Meets World de Disney Channel entre 2014 y 2017.

A sus 24 años cuenta con una larga carrera en Hollywood con varias series y películas estrenadas a nivel internacional. Debutó en 2011 en televisión en la serie La Ley y el Orden, después prestó su voz para el programa infantil Sofía Primera y Milo Murphy’s Law. Asimismo, actuó en Tall Girl 1 y 2, Emergencia y Clouds.

En cuanto a la música, Sabrina Carpenter tiene cinco álbumes de estudio, entre ellos Singular Act I y II y Emails I Cant’ Send.

Recientemente, Carpenter llamó la atención por ser anunciada como protagonista del musical de Alicia en el País de las Maravillas que Netflix está desarrollando.

En una charla con Interview, la cantante dijo: “Soy una gran admiradora de Alicia en el País de las Maravillas. A lo largo de los años, mis fanáticos me han traído cosas relacionadas con el tema. Alguien me envió una ilustración original con uno de los bocetos originales, lo cual es una locura”.

Por su parte, causó euforia entre sus fanáticos después de que Taylor Swift la revelara como su acto de apertura durante el paso de The Eras Tour por Latinoamérica, iniciando en México en agosto y después en Argentina y Brasil.

“Tratando de procesar esto, pero por desgracia no puedo, no puedo esperar para unirme a The Eras Tour en América Latina. Gracias @TaylrSwift. Este es un sueño hecho realidad”, dijo Sabrina en redes sociales.