Antes de dar a luz al bebé que compartirá con Christian Nodal, Cazzu colaboró con la revista Rolling Stone para aparecer en la portada de su nueva edición y para hablar en exclusiva sobre su futuro en la música.

La madre del trap, como la conocen sus fanáticos, apareció en la edición de agosto de Rolling Stone Español luciendo su avanzado embarazo con llamativos atuendos, insignia de la cantante, destacaron su estilo urbano y moderno.

Para portada usó un pantalón holgado total black con estoperoles y cordones en los costados, así como un sostén de cuero negro.

Otro look fue un top braless con abertura hasta el vientre bajo, pantalones negros y un abrigo afelpado amarillo. Como es su costumbre, lució un sinfín de llamativos collares y pendientes plateados.

Cazzu, más allá de posar para la revista, habló sobre su embarazo, su experiencia como madre primeriza, la sorpresa que se llevó al descubrir su estado y la forma en que compaginó su carrera como superestrella en los escenarios en los últimos meses.

“Creo que ha sido uno de los momentos donde más me ha tocado crecer y pensar en cosas. Yo tengo 29 años, no soy tan pequeña como para que esto tuviera que descolocarme 100 por ciento. Soy una persona ordenada y responsable. Hay cosas que no le pasarían si no hubiera algún grado en que realmente lo quisiera”, dijo.

Asimismo, habló sobre los planes que tiene para criar a su bebé y el futuro que espera tener en la música una vez que nazca; destacó que no piensa retirarse ni disminuir el ritmo de vida.

“Me importa mucho mantener el equilibrio de una forma un poco más responsable entre mi vida, mi familia y mi carrera. Creo que ese es mi siguiente reto, entender de qué forma voy a dedicarle tiempo a mi nueva familia. Obviamente seguiré con mi música, seguiré con mi intensidad y con la pasión con la que siempre la hice, pero sí con un poco más de equilibrio entendiendo que la vida es ambas cosas”, detalló.

Agregó que tiene varios proyectos en puerta que consolidará una vez que su bebé nazca: “Se vienen proyectos bastante bonitos e importantes, un poco diferentes de la música y creo que también va a estar bueno van a ser grandes aportes”.