“Aférrate a los recuerdos, ellos se aferrarán a ti”, canta Taylor Swift en New Year’s Day, uno de sus éxitos de Reputation.

A pesar de este aliento que Taylor les da, los fans no pueden recordar los conciertos a los que han asistido desde que comenzó The Eras Tour en Estados Unidos.

De acuerdo con testimonios de afortunados fans que han ido a sus shows, después de la euforia comenzaron a experimentar un tipo de amnesia, que les hizo olvidar gran parte del concierto al que fueron y muchas de las cosas que vivieron, así como las emociones que tuvieron.

Si no fuera por los videos grabados y sus tarjetas bancarias sobregiradas, los fans jamás tendrían forma de demostrarse que estuvieron coreando All Too Well en vivo ya que los recuerdos básicamente se les borran.

“La amnesia posterior al concierto es real”, le dijo a Time la fan Jenna Tocatlian. “Si no hubiera tenido el video de 5 minutos que mi amigo me tomó amablemente mientras lo escuchaba, probablemente les hubiera dicho a todos que no sucedió”, agregó.

¿Por qué los swifties sufren de amnesia post concierto?

La razón de por qué los fans sufren de amnesia después de los conciertos de Taylor Swift se debe a la emoción, dicen los científicos.

La amnesia post-concierto se desencadena porque los fans están demasiado emocionados para recordar lo que sucedió durante tres horas en el show, su excitación es demasiada alta para poder asimilar los eventos.

Psychology Today explica que la emoción y el nivel de excitación que se vive en un concierto es similar a la emoción experimentada cuando se huye de un oso o de situaciones peligrosas de lucha y huida.

“La memoria se ve disminuida porque el evento excitante activa un complejo de respuestas fisiológicas necesarias para responder con eficacia en una situación grave de lucha o huida”.

Cuando hay demasiada emoción, el cuerpo reacciona como si estuviera viviendo una situación estresante y comienza a bombear glucosa, molécula que sirve para alimentar la memoria, el pensamiento y el aprendizaje, desde el hígado hasta el torrente sanguíneo, explica Ewan McNay, profesor asociado al departamento de psicología de la Universidad Estatal de Nueva York en Albany en entrevista con Time.

La respuesta al estrés hace que la amígdala, parte del cerebro responsable del procesamiento emocional, libere norepinefrina, un neurotransmisor que ayuda a etiquetar los recuerdos con alta carga emocional.

Cuando hay mucha emoción o mucho estrés, el proceso de etiquetar y almacenar recuerdos se complica y empeora cuando hay alcohol o cafeína de por medio.