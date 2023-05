Taylor Swift trajo al recuerdo su relación con John Mayer al momento en que anunció que la próxima regrabación de su catálogo será Speak Now Taylor’s Version, un álbum en el que habla de su complicado noviazgo a través de la canción Dear John.

La llegada de Speak Now en 2023 era un hecho, sólo faltaba que se confirmara la fecha; cuando Swift lo anunció en su concierto de Nashville, los fans no tardaron en traer al recuerdo a John y amenazar que le tocaría su respectiva “masacre”, como sucedió con Joe Jonas en Mr. Perfectly Fine de Fearless y a Jake Gyllenhaal en All Too Well 10 Minutes Version en Red.

Y no sólo fueron los fans, sino que Taylor Lautner, también ex de Taylor Swift y a quién le dedicó Back To December pidiéndole disculpas por no quererlo correctamente, habló sobre la próxima regrabación y dijo que estaba “rezando por John Mayer”.

Taylor Lautner “reza” por John Mayer

Durante una entrevista con Today Show , el actor de Crepúsculo dijo sentirse emocionado por el lanzamiento de la regrabación y reveló que se sentía seguro, ya que no hay ni una canción en su contra dentro del álbum..

“Creo que es un gran álbum. Me siento seguro”, dijo. “Estoy rezando por John”.

La esposa de Lautner, que también se llama Taylor, expresó su emoción por el álbum y las nuevas canciones; anteriormente aseguró que Speak Now es uno de sus álbumes favoritos de Swift y uno de los mejores en la historia.

Historia de amor y… ¿odio? entre Taylor Swift y John Mayer

La historia de estos dos cantantes comenzó en 2009, cuando colaboraron en el sencillo Half Of My Heart de Mayer, perteneciente al álbum Battle Studies.

En una entrevista que tuvo con Elle Magazine, Taylor dijo que había sido “una gran admiradora de John durante mucho tiempo” y que estaba emocionada por colaborar en una canción con él.

A partir de su trabajo juntos, comenzaron a surgir rumores sobre su supuesta relación amorosa que fue confirmada en octubre de 2010, cuando ella lanzó la canción Dear John, en la que habla sobre una ruptura complicada con un hombre mayor. Al parecer su noviazgo fugaz inició en diciembre de 2009 y finalizó en febrero de 2010.

Si bien la canción pudo haber hablado de cualquier historia de amor, real o ficticia, el título lo dejó muy claro, se refería a John Mayer y a su corto, pero intenso romance que se dio cuando ella tenía 19 años y él 32.

“Querido John, lo veo todo ahora que no estás. ¿No crees que era demasiado joven para jugar conmigo de esa manera? La chica del vestido lloró todo el camino a casa”, dice el primer estribillo de la canción.

“Querido John, veo ahora que todo fue un error. ¿No crees que 19 años eran muy pocos para ser presa de tus oscuros y retorcidos juegos cuando yo te quise tanto? Debí habérmelo imaginado”, dice más adelante en el segundo estribillo.

Antes de salir con Mayer, Taylor Swift salió con Lautner entre agosto y diciembre de 2009, e incluso actuaron juntos en la película Día de los Enamorados.

Humillado por Dear John, una canción “barata”

Taylor nunca detalló la relación más allá de la canción; por el contrario, John le dijo dolido a Rolling Stone en 2012 que la canción de Dear John lo humilló y calificó la composición como “barata” para referirse a un ex de forma directa.

“Me hizo sentir terrible. Fue una cosa realmente horrible. Nunca recibí un correo electrónico. Nunca recibí una llamada telefónica. Realmente me tomó por sorpresa. Eso es abusar de tu talento”, dijo.

Paper Doll vs Dear John

En 2013, John Mayer lanzó la canción Paper Doll, la cual parece estar inspirada y dedicada directamente a Taylor como una forma de vengarse por Dear John.

“Eres como 22 chicas en una y ninguna de ellas sabe de qué están huyendo. ¿Era demasiado lejos para caer por una pequeña muñeca de papel?”, dice el estribillo haciendo referencia a la canción 22 de Taylor enel álbum Red.

“Dobla una bufanda, rojo marroquí, ata tu cabello detrás de tu cabeza, ponte unos tacones que duelen. Deberías haberte quedado con mi camiseta”, continúa en el verso.

En esta parte, los fans creen que se refería a All Too Well y la bufanda de la que habla Taylor. Cabe resaltar que Paper Doll salió después de Red de 2012.

Would’ve, Could’ve, Should’ve… ¿acerca de John Mayer?

Casi 10 años después de haberse involucrado y de la existencia de Dear John y Paper Doll, Taylor Swift lanzó su álbum Midnights en octubre de 2022.

Si bien el álbum toca diferentes experiencias de vida, pensamientos y sentimientos de Taylor, los fans identificaron que en la canción Would’ve, Could’ve, Should’ve pudo haberse referido a John y a su relación pasajera, pero tormentosa.

“Y estoy muy segura de que nunca hubiera bailado con el diablo. A los 19, y la pura verdad de Dios es que el dolor era el cielo. Y ahora que soy mayor, tengo miedo de los fantasmas. Me arrepiento de ti todo el tiempo”, dice la canción.

“Si la claridad está en la muerte, ¿entonces por qué esto no muere? Años derribando nuestras banderas, tú y yo viviendo por la emoción de golpearte donde duele. Devuélveme mi niñez, fue mía primero”, dice en el tercer verso.