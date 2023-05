Sylvester Stallone y su familia están estrenando su nuevo proyecto en conjunto, muy al estilo Kardashians, con el reality show The Stallone Family, producido y dirigido por el actor en colaboración con Paramount+.

Los primeros informes, revelados a la par del primer teaser tráiler en febrero pasado, señalaron que el show tendría ocho episodios y que exploraría “la mejor etapa” de la vida del actor: la de ser padre.

Lo que debes saber de The Family Stallone

Sly da un salto dramático en su carrera al aparecer por primera vez en su vida en un reality show familiar que será visto por millones en todo el mundo y que expondrá su vida privada.

El programa, según la primicia de Paramount+, se adentra en las vidas personales de la familia completa, explora su lujoso estilo de vida, problemas, conversaciones íntimas, respectivas relaciones románticas y rompimientos, así como detalles que no suelen verse en público.

En pantalla aparecerán Sylvester Stallone, su esposa Jennifer Flavin y sus hijas Sistine, Sophia y Scarlet, así como sus mascotas y amigos cercanos de la familia.

No será una copia de The Kardashians

Si bien el formato es muy al estilo Keeping Up With The Kardashians, y su última versión titulada The Kardashians, la leyenda del cine de acción le dijo a Entertainment Tonight que el plan nunca fue copiar el formato del show de la famosa familia de Calabasas y, que por el contrario, fue mostrar la “autenticidad” de sus hijas y de su esposa Jennifer Flavin.

“Lo han hecho muy bien. Les ha funcionado y no tendría sentido copiarles”, comentó en apoyo Sistine Stallone en la misma entrevista.

Sylvester destacó el gran cambio de aparecer en la pantalla grande con sus películas de acción y ahora ir a la pantalla chica con un reality show, en especial como director del proyecto.

“Sería genial compartir esta notoriedad con un reality show mientras aún eres relevante. Amo a mis hijas; amo a mi esposa, y quería compartir eso. Es algo que creo que es entretenido”.

The Family Stallone es un programa que llega a streaming sin un guión ni tomas preparadas , reveló el actor.

“No quería que fuera: ‘Oh todos nos emborrachamos y todos tenemos ataques y nos gritamos unos a otros’. Quería mostrarle a la gente cosas de la vida real que suceden”, dijo el también productor y guionista.

Si bien apenas el reality llega con los primeros episodios este 17 de mayo en Paramount+, el actor de Rocky Balboa confirmó que se extenderá “a un par de temporadas más”.

Sylvester Stallone defiende los reality shows

En una entrevista con The Hollywood Reporter , el actor de Los Indestructibles defendió la idea de hacer un reality show familiar a pesar de que se ha criticado el formato y contenido por años y se ha puesto en duda su veracidad.

Señaló que hacer un programa familiar en este momento es una forma de convivir con sus hijas y su esposa luego de haber pasado décadas haciendo proyectos lejos de casa, con poca disponibilidad de ver crecer y criar a sus hijas.

“Pensé que [el reality show] sería la mejor película casera. Esta es una oportunidad en la que voy a estar con mis hijas en condiciones de trabajo donde me verán en acción y yo las veré a ellas en acción. Lo que verás es la pura verdad. Esta es una gran oportunidad. No lo veo como agacharse para conquistar. Pero cada vez que vas en una dirección diferente, la gente dice: 'Oh Dios, debes estar en problemas [financieros]'. Es todo lo contrario”.