Después de especulaciones sobre su supuesto rompimiento, se dio a conocer que el matrimonio entre Britney Spears y el entrenador fitness Sam Asghari, está “en graves problemas” a casi un año de celebrar la boda.

De acuerdo con afirmaciones de TMZ , la pareja ha experimentado problemas en su relación hasta el punto de tener "peleas físicas” con frecuencia, donde normalmente intervienen sus respectivos cuerpos de seguridad.

El medio estadounidense reveló que Britney ha sido la que sostiene supuestas peleas con golpes en contra de Asghari; por estos conflictos, él suele ausentarse de casa por días, dejándola a ella sola.

Las afirmaciones de sus conflictos suceden después de meses de rumores que aseguraron que estaban separados; incluso ambas celebridades fueron fotografiadas sin sus anillos de boda y, de acuerdo con el Daily Mail , Britney vacacionó con un amigo en Hawái sin Sam, un destino que visitaban con frecuencia antes de casarse.

En redes sociales, Britney Spears sugirió problemas en su relación con un extraño mensaje sobre parejas, en el que escribió: “En cada relación, está la persona que se queda dormida al instante y la otra persona que permanece despierta preguntándose cómo es posible”. Los fanáticos se dieron cuenta que la frase es en realidad un fragmento de Thoughts From Aisle 4, una serie de reflexiones de la escritora Marlene Kern Fisher.

Sin embargo, Sam compartió un video de ambos haciendo senderismo con ropa deportiva en playas de California; ambos posaron para el clip con sonrisas y aparente comodidad, confundiendo a los fanáticos de la cantante sobre su situación.

Documental de Britney Spears por TMZ

Recientemente TMZ lanzó su especial de investigación Britney Spears: The Price of Freedom, que explora la vida de la cantante durante un año y medio a partir del momento en que terminó su tutela de 13 años.

Sam Asghari criticó el programa de televisión y lo llamó “repugnante” por mostrar testimonios de personas que no apoyaron a la intérprete de Toxic “cuando ella no tenía voz”.

“Me pareció absolutamente repugnante para las personas que estaban en su vida cuando ella no tenía voz, fueron y contaron su historia como si fuera de ellos”, dijo el entrenador en Instagram, según un video obtenido por Page Six.

Y agregó: “Cómo vas a tomar a la persona más influyente de su generación, la Princesa del Pop, la novia de Estados Unidos, y meterla en una prisión donde su padre le diga qué hacer, qué agua beber, a quién ver y… ¿usarla como máquina de hacer dinero?”.

TMZ lanzó el documental Britney Spears: The Price of Freedom a través del canal Fox. A parte de explorar su tutela de 13 años, salud mental y vida personal, el medio relata que Britney no planea regresar jamás a los escenarios, ni con giras ni con residencias, una vez que decida lanzar un álbum nuevo.

“La rutina de actuar, los ensayos interminables y el aprendizaje preciso de la coreografía es demasiado para Spears”, informa TMZ en el documental. “No tiene ningún interés en volver al escenario”.