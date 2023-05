En medio de la euforia por la nueva gira de Luis Miguel por Norte y Latinoamérica, los fanáticos han traído al recuerdo una canción que circula en redes sociales en la que canta él en dueto con Michael Jackson.

Se trata de la canción Sonríe, o Smile en inglés, que fue editada por un fanático hace más de 10 años para crear un dueto entre el Sol de México y Michael Jackson, cada uno cantando fragmentos de sus versiones, en inglés y español.

Si bien el dueto no fue grabado originalmente, Luis Miguel reconoció el trabajo de dicho fan y en 2020 se encargó de viralizar la canción a través de redes sociales, recibiendo un sinfín de comentarios de seguidores que expresaron su emoción por la existencia de la edición, conocida como mashup, y que expresaron sus deseos porque dicha colaboración hubiera existido en la vida real.

“Todavía pudieron hacer un dueto, aunque Michael Jackson había fallecido. Hermoso”, “Qué joya, la verdad”, “Así se escucha la entrada al cielo”, “Mis dos ídolos inmortalizados en una canción”, escribieron los fans en Instagram.

Sonríe/Smile está basada en un tema instrumental hecho para la película Tiempos modernos de 1936, hecha y actuada por Charles Chaplin. La música originalmente fue compuesta por Chaplin, John Turner y Geoffrey Parsons.

El tributo de Luis Miguel a Michael Jackson

La versión bilingüe de Sonríe no es el único tributo a Michael Jackson vinculado a Luis Miguel.

De hecho, en 1990, el mexicano lanzó su propia versión de Blame It On the Boogie, interpretada originalmente por The Jacksons en 1979.

La canción, desprendida del álbum 20 años, se trata de Será que no me amas, un éxito que multiplicó la fama del Sol y que lo colocó en los primeros lugares de las listas de popularidad internacionales durante toda la década de los 90.

Actualmente, Será que no me amas es un clásico en su repertorio, una canción insignia del cantante y una de las canciones más escuchadas en Spotify y Apple Music.

Luis Miguel nunca ha negado que el tema está inspirado en la canción de Michael Jackson, por el contrario, en YouTube mantiene el nombre original en inglés junto al nombre de su versión con el fin de darle referencia y crédito.