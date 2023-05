Canelo Álvarez es amigo de varias celebridades exitosas, especialmente aquellas que tienen la fama por las nubes y que constantemente están rompiendo récords, como Grupo Firme y Luis Miguel.

La amistad con este último cantante es poco conocida, pero una de las más sólidas y empáticas que tiene.

De hecho, se sabe que Canelo salvó a Luis Miguel de la ruina total, del desperdicio de su carrera y lo ayudó a tomar una de las decisiones que marcaron su vida, personal y profesional.

Así Canelo salvó a Luis Miguel

De acuerdo con los informes, Saúl Canelo Álvarez convenció a Luis Miguel de aceptar la producción de su bioserie que planeaba Netflix en 2017. Aceptar la oferta que le hacía el servicio streaming al Sol de México le ayudaría a salvar su economía y evitar la quiebra.

Esto sucedió después de la pelea de Canelo contra Julio César Chávez Jr. en mayo de 2017, en Las Vegas.

Tras derrotar a Chávez Jr., Canelo organizó una celebración a lo grande, llena de varias celebridades, atletas, empresarios y cantantes; Luis Miguel incluido.

Durante la fiesta, Canelo convenció al intérprete de La Incondicional a aceptar la oferta, y lo hizo sin dudar más. El resultado es historia, ya que Netflix dio a conocer el reparto oficial seis meses después, en noviembre de 2017, y lanzó la primera temporada de Luis Miguel: la serie el 22 de abril de 2018, casi un año después, con Diego Boneta como protagonista.

Le siguió la segunda parte el 18 de abril de 2021 y la tercera el 28 de octubre del mismo año.

¿Saúl Canelo Álvarez pagó para que se hiciera Luis Miguel: La Serie?

Después de la gran fiesta, comenzaron a surgir rumores que aseguraban que los asistentes y Canelo se pusieron de acuerdo para invertir en la serie y ayudar a Luis Miguel a cubrir sus problemas económicos.

En una entrevista hecha para Box Azteca, Carlos Aguilar, El Zar, le preguntó a Canelo Álvarez sobre el supuesto apoyo económico que le dio a Luis Miguel para librarse de sus conflictos económicos y de la inversión que hizo para la serie, a lo que Canelo contestó: “No es cosa que me incumba, pero yo estaba en ese momento que estaban hablando de eso. Estaba Luis Miguel también allí. Fue en Las Vegas cuando peleé con Chávez Jr.”, dijo el púgil jalisciense.

“Se empezó a platicar de eso y empezaron a platicar sobre el tema de ayudarlo y darle para adelante a su sazón”, agregó.

Negó haberle dado dinero a LuisMi para reactivar su carrera. “No me gusta involucrarme en negocios con mis amigos. Siempre me gusta mantener mi amistad. Me gusta mantenerme al margen”.

¿Cuánto ganó Luis Miguel por la serie?