Saúl Canelo Álvarez está más que preparado para ganarle por nocaut al británico John The Gorilla Ryder este 6 de mayo, en el Estadio Akron de Guadalajara, casa de las Chivas.

Además de llevarse sus respectivos golpes en la cara para defender sus títulosdel boxeo, ambos atletas se embolsarán algunos cuantos millones de dólares sólo por subirse al ring, pero no tanto como hubieran ganado si la pelea hubiese sido en Las Vegas.

¿Cuánto ganará el Canelo Álvarez por su pelea contra Ryder?

De acuerdo con el promotor Eddie Hearn, Canelo Álvarez podría ganar poco más de $10 millones de dólares, una mínima parte de lo que el púgil podría hacer en Las Vegas o en otros lugares del extranjero donde tuvo la oportunidad de pelear como Reino Unido y Arabia Saudita.

“Creo que es genial. Saúl tiene mucho dinero, así que eso es [un factor], pero sigue siendo bastante inusual. Realmente no he visto a muchos peleadores que necesiten mucho menos para hacerlo en casa”, dijo Hearn en una entrevista con AP con relación al recorte de dinero que tendrá Canelo en la pelea.

“La primera ronda [de ofertas] ya eran mucho más [que Guadalajara]. Y luego, cuando volvimos y dijimos, ‘No’, siguió subiendo. Y seguí retrocediendo, y al final me dijo que parara”, dijo Eddie con respecto a las ofertas millonarias que le dieron para la pelea, incluida una oferta en la tierra natal del atleta.

El boxeador mexicano ganará dinero en esta pelea con la modalidad pago por evento, pero se cree que las ganancias serán bajas a comparación de los ingresos que tuvo por la pelea contra Gennady Golovkin en septiembre pasado, las cuales ascendieron a los $45 millones.

Saúl Álvarez le dijo al mismo medio que no siempre se trata de dinero, sino de pelear por el orgullo. “A veces no se trata de dinero. A veces se trata de orgullo, y es ese momento. No necesito decir cuánto pierdo, porque no importa. Me siento bien para pelear en mi ciudad natal y estoy orgulloso”.

Por su parte, el británico John Ryder podría llevarse a casa cerca de $2 millones de dólares. A diferencia de Canelo Álvarez, este pago es uno de los más altos podría tener Ryder en su carrera.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver la pelea de Canelo Álvarez vs Ryder?

Además de los pagos por patrocinio y salario, los boxeadores se llevarán una fracción de los boletos vendidos para el espectáculo.

Según enlista Ticketmaster , los precios para ver a Canelo van de los $420 pesos mexicanos a los $51 mil 600 con cargos y por persona y dependiendo las localidades, los más caros se encuentran en los alrededores del ring de boxeo, en zona platino y los más asequibles en gradas.