Si bien ahora son los mejores amigos del mundo, la relación entre Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger fue bastante complicada durante su juventud, cuando ambos se perfilaban a ser estrellas máximas del cine de acción.

Enemistad entre Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger

Todo comenzó a inicios de los 80, cuando comenzaban sus respectivas carreras en Hollywood como actores de acción, principalmente, Stallone con las franquicias de Rocky y Rambo, y Schwarzenegger con Terminator.

Se hicieron enemigos públicos debido a que peleaban por protagonizar los mismos proyectos cinematográficos y competían por la popularidad y aceptación del público, así como de las grandes productoras hollywoodenses.

Durante una entrevista en The Jonathan Ross Show , Stallone reveló: “No podíamos soportar estar juntos en la misma galaxia por un tiempo. Realmente, realmente nos odiábamos”.

En otra entrevista con Forbes, la estrella de Rambo dijo que su odio mutuo duró más de dos décadas, especialmente por demostrar quién de los dos era mejor y el más grande pionero del cine de acción, entre los 80 y 90.

“Realmente nos desagradamos inmensamente porque éramos pioneros en un tipo de género en ese momento y realmente no se ha visto desde entonces”, dijo.

“Entonces, la competencia, porque es su naturaleza, él es muy competitivo y yo también… Pensé que en realidad ayudó, pero fuera de la pantalla aún éramos competitivos y eso no era nada saludable, pero nosotros nos hemos convertido en muy buenos amigos”.

La vez que Schwarzenegger engañó a Stallone

Tanto era su odio el uno por el otro que Arnold Schwarzenegger engañó a Sylvester Stallone sobre haber conseguido una gran película.

Al parecer el Terminator orilló al actor de Rambo a aceptar la película Stop! Or My Mom Will Shoot, presumiéndole que era un gran filme y que había sido elegido para el papel principal.

Los celos de Stallone hicieron que su agente le consiguiera el papel principal sin saber que era un engaño y que la película era terrible.

Sylvester dijo en una entrevista: “Él es bastante inteligente. Iba por allí diciéndo: ‘No puedo esperar para hacer esta película’. Fui con mi agente [y le dije]: ‘Quítale el papel. Dale opciones a la gente sobre mí’. La obtuve [la película] y dije: ‘Esto es un pedazo de mierda’”.

¿Cuándo se hicieron mejores amigos?

Su relación comenzó a mejorar a inicios de los dos mil, cuando actuaron y colaboraron juntos en la saga de Los Indestructibles y en Plan de Escape, en 2010 y 2013, respectivamente.

Incluso, Sylvester Stallone destinó $15 mil dólares para la campaña política de Arnold Schwarzenegger para su reelección como gobernador de California.

Stallone invitó a Arnold a aparecer en la cuarta película de Los Indestructibles, que llegará a la pantalla grande este año; sin embargo, Schwarzenegger se negó a actuar debido a que Stallone casi no actuará en la entrega porque se centra en una historia con Jason Statham.

“No hay Indestructibles sin Sly. Nunca haría la película sin él”, dijo Schwarzenegger proclamándole fidelidad a su amigo durante una entrevista con Vanity Fair.