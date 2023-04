Arnold Schwarzenegger fue un ídolo del modelaje culturista y un ejemplo para sus fanáticos de cómo llevar una vida fitness con ejercicio y dietas especiales.

Sus fanáticos no sólo han seguido el ejemplo de este estilo de vida, sino que también ha servido para que sus hijos sigan su influencia y se conviertan en deportistas experimentados y trabajen su cuerpo de manera profesional.

Su hijo Joseph Baena, de 25 años, decidió dedicarse al culturismo a la vez que explota su profesión como gerente de bienes raíces.

¿Quién es Joseph Baena?

Joseph Baena es el hijo menor de la estrella de Terminator, que tuvo con su ama de llaves, según reveló públicamente en 2011.

El joven es hijo de Schwarzenegger y Mildred Patricia Baena; nació el 2 de octubre de 1997. Su madre mantuvo oculta su identidad durante casi ocho años hasta que sus facciones delataron su vínculo con Arnold.

Durante una entrevista con 60 Minutes , hecha en 2012, el exgobernador de California dijo que no sabía de su parentesco con Joseph hasta que comenzó a parecerse a él.

A partir de la revelación que hizo sobre su hijo y de la aventura que tuvo con su ama de llaves, mientras estaba casado con María Shriver, Arnold comenzó a acercarse a su hijo y a apoyarlo en su crecimiento y educación.

Joseph ha dicho reiteradas veces que no le gusta usar el apellido de su padre debido a la carrera que está haciendo en la industria del cine; no quiere usar el apellido paterno para evitar que lo contraten por su influencia o que lo señalen por tener privilegios.

“Cuando voy a las audiciones, no saben quién soy, porque no tenemos el mismo apellido"dijo a Men’s Health , “Sé que soy todo yo. Mi padre es de la vieja escuela; no cree en las dádivas. Cree que el trabajo duro da sus frutos, y yo también”.

Joseph actuó en Bully High de 2021 y se sabe que participará en Gunner, la nueva película de acción contará con las participaciones estelares de Baena, Morgan Freeman y Luke Hemsworth.

Además de la actuación, Baena se convirtió en un modelo culturista profesional con el entrenamiento y apoyo de su padre y se hizo agente de bienes raíces también influenciado por la exitosa carrera del actor como agente que inició cuando llegó a Nueva York de Austria, y con la que ganó su primer millón.

En redes sociales es común ver al ídolo de acción acompañando y trabajando con Joseph en el gimnasio, además de acompañarlo a sus presentaciones y concursos de fisicoculturismo.

El mismo Baena se ha referido a su padre como “el mejor compañero de entrenamiento del mundo” y “el hombre más inteligente”.