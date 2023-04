Durante el primer fin de semana de Coachella sucedieron varias cosas que quedarán para la memoria de la cultura pop, una de ellas fue el reencuentro de Camila Cabello y Shawn Mendes y su supuesto regreso como novios.

Después de haber sido captados besándose y tomándose de la mano durante el festival, surgieron los rumores de que habían retomado su relación luego de haber terminado “de forma amistosa” en 2021, pero una fuente cercana a ellos le dijo a Page Six que seguían separados.

Sin embargo, dichas afirmaciones fueron contradichas cuando Shawn y Camila fueron vistos en medio de una cita romántica en Los Ángeles días después del festival y de sus apasionados besos.

Una fanática de ambas estrellas los encontró por casualidad en Los Ángeles en la noche del miércoles cuando disfrutaban de un paseo nocturno tomados de las manos y “muy felices”.

Jessica Rendall, la fanática que los grabó, le dijo a Page Six : “Mis amigos y yo caminábamos por Santa Mónica Boulevard justo después de las 8 pm del miércoles, cuando levanté la vista de mi teléfono y vi a Shawn y Camila caminando hacia nosotros tomados de la mano”.

Y agregó: “Claramente tenía una mirada de asombro en mi rostro porque Shawn me miró y sonrió porque sabía que lo reconocí. Estaban enfrascados en una conversación y parecían muy felices y cómodos juntos”.

🎥| Shawn Mendes y Camila Cabello fueron vistos ayer (19/4) juntos tomados de la mano en Los Ángeles, California.🇺🇸 pic.twitter.com/uU7BP8JUva — Eduardo JB (@Eduardo__JB) April 20, 2023

¿Camila Cabello y Shawn Mendes regresaron?

A inicios de la semana, los rumores de su regreso fueron esfumados por una fuente que le dijo al mismo medio que las celebridades mantienen una buena amistad y que no habían regresado, aunque la “historia entre ellos” hizo que “una cosa llevara a otra” y se besaran en público.

Después de besarse en Coachella, los fanáticos aseguraron que se había filtrado una nueva canción de ellos dos y que su reencuentro romántico en el festival sólo fue para comenzar “con un nuevo marketing” para promover la canción.

No se sabe si dicha canción, llamada Healing, es interpretada por ellos y si en realidad su regreso es publicidad.

Cuando lanzaron Señorita, los fans creyeron que su noviazgo fue planeado para sumarle popularidad al single, incluso se dijo que su colaboración en I Know What You Did Last Summer, de 2015, funcionó porque Shawn declaró que estaba enamorado de ella y que ella lo había dejado en la friendzone.

shawn and camila cabello at coachella. pic.twitter.com/vYTKwUji9u — best of shawn (@postsmendes) April 15, 2023