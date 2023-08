Taylor Swift está haciendo historia en México con su primera visita al país en toda su carrera, al traer el esperado The Eras Tour.

La gira causó euforia desde el inicio, cuando debutó en Glendale, Arizona en marzo pasado por el espectáculo de primer nivel que ofrece Taylor, tecnología de punta, decenas de bailarines, vestuario, pero principalmente por las más de 40 canciones que incluyó en el repertorio.

La cantante se encargó de planear quirúrgicamente su show y de agregar las canciones de cada álbum más populares y queridas por los fans, de esta manera, construyó un espectáculo dividido en 10 eras: Lover, Fearless, Evermore, Reputation, Speak Now, Red, Folklore, 1989 y Midnights, además de un set de dos canciones sorpresa entre 1989 y Midnights con guitarra y piano.

Se espera que el setlist se mantenga igual en su visita a México, aunque con algunas variaciones como las que hubo en Estados Unidos; sin embargo, los fans creen que podría haber cambios ahora que inicia la gira Latinoamericana.

Setlist de Taylor Swift en The Eras Tour México

Lover Era

1. Miss Americana & the Heartbreak Prince

2. Cruel Summer

3. The Man

4. You Need to Calm Down

5. Lover

6. The Archer

Fearless Era

1. Fearless

2. You Belong With Me

3. Love Story

Evermore Era

1. ‘Tis The Damn Season

2. No Body, No Crime

3. Willow

4. Marjorie

5. Champagne Problems

6. Tolerate It

Reputation Era

1. …Ready For It?

2. Delicate

3. Don’t Blame Me

4. Look What You Made Me Do

Speak Now Era

1. Enchanted

2. Long Live

Red Era

1. 22

2. We Are Never Getting Back Together

3. I knew You Were Trouble

4. Nothing New

5. All Too Well 10 Minutes Version

Folklore Era

1. The 1

2. Betty

3. The Last Great American Dynasty

4. August

5. Illicit Affairs

6. My Tears Ricochet

7. Cardigan

1989 Era

1. Style

2. Blank Space

3. Shake It Off

4. Wildest Dreams

5. Bad Blood

Set de canciones sorpresas

Midnights Era

1. Lavander HAze

2. Anti-Hero

3. Midnight Rain

4. Vigilante Shit

5. Bejeweled

6. Mastermind

7. Karma