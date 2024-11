Ángela Aguilar atraviesa por una complicada crisis de imagen pública y más ahora que se informó que la Revista Glamour, la cual la reconoció como “Mujer del año”, eliminó la publicación en la que aparecía; esta decisión llegó luego de que en redes sociales miles de personas firmaran una petición para que no se le concediera dicho título, luego de que Cazzu dejara al descubierto que la hija de Pepe Aguilar mintió al dar su versión de los hechos de lo que pasó con Christian Nodal. Es por esta razón que Ángela habría perdido el reconocimiento y en redes sociales piden que se lo otorguen a Cazzu. ¿Se lo darán?

Hace unos días, la revista anteriormente mencionada publicó una lista de las famosas que consideraba como “Mujeres del año” de este 2024, debido a su aporte en la industria en la que se desenvuelven. Entre las estrellas reconocidas se encuentran Dulce María, Mabel Cadena, Bu Cuarón, Galilea Montijo y Macarena García.

Pero el único nombramiento que causó el enojo de los usuarios en redes sociales fue el de Ángela Aguilar, ya que dicho reconocimiento llegó sólo unos días después de que Cazzu hiciera su primera entrevista pública luego de su rompimiento con Nodal y dijera que Ángela mintió, ya que ella no estaba enterada de su romance desde hace meses como la intérprete de “Dime Cómo Quieres” aseguró. También, la argentina señaló que la hija de Pepe Aguilar habló de sus emociones y sentimientos cuando no la conoce ni sabe por todo el sufrimiento que pasó.

La indignación de los internautas fue tan grande que lanzaron una petición de firmas a través de Change.org pidiendo que se le retirara el nombramiento como “Mujer del año” y señalaron a la revista como “vendida”.

Tras esta presión mediática, dicho medio de comunicación eliminó la publicación en la aparecía Ángela Aguilar en solitario, aunque aún se puede encontrar a la joven de 21 años en el video que publicaron con todas las mujeres consideradas para este nombramiento.

Los internautas reaccionaron a la eliminación de la publicación y se pronunciaron al respecto: “Deberían nombrar a Cazzu como 'Mujer del año'", “Se hizo justicia”, “Espero que no le den el premio el miércoles”, “La mujer del año es Cazzu” y “Los felicito, buena decisión”, fueron algunos de los comentarios

Es importante mencionar que hasta el momento la revista no ha confirmado de manera oficial que le retiró el nombramiento de “Mujer del año” a Ángela Aguilar, únicamente eliminó la publicación de su cuenta de Instagram. En la página del medio, aún está la entrevista que se le realizó por este reconocimiento a la hija de Pepe Aguilar, por lo que hasta ahora podría ser premiada el próximo 13 de noviembre.

Así reaccionaron Pepe Aguilar y Nodal luego de que Ángela Aguilar ‘perdiera’ título de ‘Mujer del año’

Hasta el momento, Pepe Aguilar no se ha pronunciado sobre el escándalo que involucra a su hija con el supuesto retiro del nombramiento como “Mujer del año”; en el caso de Christian Nodal también ha guardado silencio y no ha hecho ninguna publicación desde la última en la que defendió a su esposa de las declaraciones de Cazzu. En medio de toda la polémica, Ángela Aguilar no ha vuelto a aparecer en redes.