A pesar de que se juntaron más de medio millón de firmas en Charge.org para quitarle el título de mujer del año que le dio la revista Glamour México y Latam, Ángela Aguilar sigue conservando su nombramiento.

En los últimos años circuló en internet información que aseguraba que el medio de comunicación había borrado las publicaciones de sus redes sociales acerca de Ángela Aguilar, incluida una sesión fotográfica y extractos de una entrevista que dio en exclusiva.

Según comentaban los internautas, la revista había removido el título de mujer del año 2024 debido a la presión mediática y las más de 500 mil firmas en contra de la cantante, pero esta información resultó ser inexacta debido a que Glamour, al parecer, no había compartido todavía detalles de la entrevista con Ángela en Instagram, sólo un video introductorio en el que aparecen todas las celebridades incluidas en los premios de este año y algunas publicaciones individuales de éstas.

Por su parte, en internet sigue existiendo la entrevista completa que le hicieron a la hija de Pepe Aguilar y la sesión exclusiva que hizo para la portada de la revista. De hecho, en esta charla, Ángela se dijo “poco merecedora” del reconocimiento a su corta edad y cuestionó que sea una mujer “inspiradora”.

“Me siento un poco poco merecedora, la verdad. No entiendo por qué me han considerado. Siento que apenas estoy descubriendo lo que significa ser mujer. Pasar de niña a joven adulta es un proceso, y creo que todavía estoy en el camino de saber quién soy. Sin embargo, eso también es parte de ser mujer: aprender quién eres y descubrir tu poder femenino y tu energía divina femenina. Ha sido una aventura enorme para mí aprender sobre mí misma, y aún hay muchas partes que no conozco”, señaló.

Debido a que el nombramiento sigue en pie hasta este momento, Aguilar, de 21 años, podría recibir el reconocimiento de la revista en la Ciudad de México el próximo miércoles 13 de noviembre.

A pesar de las múltiples polémicas que rodean la vida personal y profesional de Ángela, ésta mantiene una agenda de compromisos bastante llena. Al día siguiente de la premiación, la cantante de Abrázame viajará a Miami para presentarse en los Latin Grammy 2024, mismos en los que está nominada por su álbum Bolero y por la canción Por el Contrario.

Asimismo, será la anfitriona de los Kid Choice Awards México 2024 junto a Michael Ronda, que se llevarán a cabo el 19 de noviembre.

La polémica en torno al nombramiento de Ángela como mujer del año estalló poco después de haber sido revelado por la revista días después de haber sido desmentida por Cazzu y ser acusada de “roba maridos”.

Según dijo el medio de comunicación, en esta edición se encargó de galardonar a “las mujeres que nos inspiran a diario con sus logros y proyectos”. Además de Ángela, en la revista aparecen otras mujeres exitosas e inspiradoras como Dulce María, Bu Cuarón, Macarena García, Galilea Montijo y el Conjunto Nacional de Gimnasia Rítmica.

Los internautas no tardaron en emitir sus comentarios con respecto a Ángela. Algunos dijeron que era una mala broma por parte de la revista darle un reconocimiento a una mujer que “tiene pocos valores”, que “no representa a las mujeres”, y que “le falta empatía” y “sororidad” hacia otras mujeres.