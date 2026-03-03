Marco Méndez, actor de reparto de la telenovela Rubí, protagonizada por Barbara Mori y Eduardo Santamarina, reveló la razón por la que tuvo que alejarse de los foros de televisión y trabajar en una huerta de aguacates, en Michoacán.

En entrevista con Tv Notas, el galán de Televisa ,de 49 años, confesó: " Me ausenté un tiempo para dedicarme a una huerta de aguacate s que tengo en mi tierra, Uruapan, Michoacán. Le empecé a meter ganas a eso, para que no se descuidara".

Marco Méndez, quien interpretó a Luis Duarte en "Rubí", aseguró que alejarse un tiempo de los reflectores fue de mucha ayuda a nivel personal y económico dado a que el campo es una de sus pasiones que comparte con su familia.

" Tienes que diversificarte para que los bajones no te peguen tan fuerte. De toda la vida, mi familia se dedica a eso. Me gusta mucho el campo, los animales. Es algo que llevo en la sangre y con lo que crecí ", afirmó.

Sobre sus apariciones y proyectos en televisión, el actor confesó que sólo regresa a la Ciudad de México "cuando hay trabajo", ya que vivir fuera de la capital del país le ha permitido tener una vida "muy diferente al medio artístico" y más relajada.

¿Cuáles son las telenovelas en las que aparece Marco Méndez?

Recientemente, Marco Méndez formó parte del elenco de la puesta en escena "Noches de Danzón" a lado de la actriz Marlene Favela, con quien compartió los sets de grabación en 2004.

Durante su trayectoria en la pantalla chica también participó en telenovelas como "Salomé", producida por Juan Osorio y cuya actriz protagónica fue Edith González.

Otros de los proyectos en los que ha actuado están: