Meses después de que Belinda encendiera la polémica en torno a su pasada relación con Gonzalo Hevia Baillères a través de la canción Heterocromía, misma que presuntamente le dedicó y en la que despotricó sobre él y su familia, el empresario parece haber superado ya su etapa con la cantante.

Y es que al parecer Hevia estaría olvidando a Belinda nada más y nada menos que con Emma Watson, sí, la actriz que interpretó a la inolvidable Hermione Granger en la franquicia de Harry Potter.

La noticia circula en redes sociales y en los principales titulares de la prensa mexicana luego de que la revista de sociales Quién revelara varias fotografías exclusivas de la nueva pareja y datos sobre el inicio de su romance… ¡desde diciembre! A continuación te contamos todo lo que se sabe de esta inesperada relación.

Al parecer, la élite empresarial mexicana conectó con Hollywood a través de Watson y Hevia Baillères a finales del año pasado, cuando se dejaron ver juntos por primera vez en Courchevel, en los Alpes franceses durante sus respectivas vacaciones de invierno.

Luego de ello, ambas personalidades viajaron a Punta Mita, en Nayarit, México, para después hacer su gran aparición en la Ciudad de México hace unos días. Según los informes, y las fotografías que circulan, la supuesta pareja fue a comer al exclusivo restaurante Mendl.

¿Es real el romance entre Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères?

Las imágenes ya virales muestran que la relación está consolidada, ya que ambos se muestran en cada imagen feliz y compartiendo gestos románticos, aunque su noviazgo no ha sido confirmado por ninguno de los dos.

En internet se dice que Hevia Baillères en realidad no está saliendo con Emma y que, por el contrario, sólo está publicitando una relación romántica “para vengarse de Beli”, luego de que se desatara un escándalo en torno al empresario por la canción Heterocromía.

Cabe recordar que Belinda escribió dicha canción después de su rompimiento, inspirándose principalmente en la heterocromía del empresario, que es una condición genética en la que una persona tiene los iris de los ojos de diferente color, igual que Gonzalo.

En la letra, la cantante habla sobre cómo le rompieron el corazón en una relación tóxica, y llena de engaños, donde no era bien tratada. Además, el tema añade una crítica al clasismo y a las élites de poder, parodiando las actitudes pretenciosas de la alta sociedad mediante referencias a marcas de lujo y estilos de vida superficiales.

En su momento se dijo que Belinda se inspiró de los malos tratos que presuntamente le dio Hevia y su familia por no ser millonaria y por pertenecer al mundo del espectáculo.

¿Quién es Gonzalo Hevia Baillères?

Belinda y Emma Watson no necesitan una presentación para saber quiénes son ellas, ya que los millennials crecieron junto ellas, una como actriz y cantante en México y la otra como una de las actrices infantiles más reconocidas en Reino Unido y el mundo por su participación en Harry Potter.

Pero la cuestión aquí es… ¿Quién es Gonzalo Hevia Baillères?

Debido a que se dedica a los negocios y procura tener una vida privada, fuera del entretenimiento y las redes sociales, no se sabe mucho de Gonzalo Hevia Baillères fuera de su mundo.

El empresario pertenece a una de las familias más acaudaladas de América Latina; es dual del Grupo Bal, un conglomerado de empresas como Palacio de Hierro, Profuturo, Industrias Peñoles y Grupo Nacional Provincial (GNP).

Aunado a esto, se sabe que es un emprendedor tecnológico educado en escuelas de élite en el extranjero, en internet se afirma que estudió en el colegio Ransom Everglades de Miami y en el Instituto Le Rosey de Suiza, conocido como la Escuela de los Reyes, donde precisamente asisten miembros de las familias reales del mundo, hijos de empresarios multimillonarios e hijos de gente destacable.