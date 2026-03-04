El Gobierno turco ha advertido este miércoles de que responderá a actitudes hostiles, después de que las defensas aéreas de la OTAN, a la que pertenece Turquía, hayan interceptado un misil balístico disparado desde Irán, cuyos restos cayeron en el país.

Turquía "no dudará en defender su territorio y espacio aéreo" y "responderá a actitudes hostiles dentro del marco del derecho internacional", para lo que está en contacto con sus aliados en la OTAN, aseguró el jefe de Información de la Presidencia, Burhanettin Duran, en la red X.

Las defensas de la OTAN en Turquía interceptaron hoy un misil iraní sobre el Mediterráneo oriental y los restos de la munición antiaérea cayeron en el extremo sur del país sin causar víctimas ni daños, informó el Gobierno turco.

"Un misil balístico disparado desde Irán, que se dirigía al espacio aéreo turco tras atravesar Irak y Siria, fue neutralizado mediante defensas antiaéreas y antimisiles de la OTAN estacionados en el Mediterráneo oriental", señaló el Ministerio de Defensa turco en un comunicado

Un resto de un proyectil de las defensas aéreas cayó en el municipio de Dörtyol, en la provincia mediterránea de Hatay, señala la nota.

Se trata del primer incidente en suelo turco desde el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán en la mañana del sábado pasado.

Tras el suceso, el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, habló por teléfono con su homólogo iraní, Abás Araqchi, para insistirle en evitar toda acción que pueda expandir el conflicto, informa la agencia turca Anadolu, citando fuentes del Ministerio turco.

El comunicado de Defensa no precisa cuál pudo ser el objetivo del misil iraní, pero la trayectoria descrita es coherente con un misil disparado desde Irán occidental hacia la base militar de Incirlik, cerca de Adana en el sur de Turquía.

Esa base aérea es el principal punto de apoyo para otros aliados de la OTAN en Turquía y alberga también unidades estadounidenses.

El lunes pasado, la Presidencia turca desmintió un bulo en redes sociales sobre un supuesto ataque iraní a Incirlik y subrayó que Turquía no es parte del conflicto, provocado por los ata lanzados desde el pasado sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán, a los que ha respondido Teherán con bombardeos contra países de la región, sobre todo a bases o intereses de Estados Unidos.