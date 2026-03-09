La posibilidad de una invasión terrestre de Estados Unidos a Irán vuelve a generar preocupación entre analistas internacionales, en especial ahora que el conflicto está ganando nuevas dimensiones, no sólo con consecuencias regionales en el Medio Oriente, sino mundiales.

El profesor Jiang Xueqin, un experto que predijo el triunfo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y el estallido de la guerra en Irán, advierte que el presidente estadounidense podría escalar el conflicto actual hacia una guerra total contra Irán, lo que provocaría una crisis con consecuencias imprevisibles para Medio Oriente y la estabilidad global. ¿Qué dice la nueva predicción catastrófica sobre la guerra?

De acuerdo con un nuevo análisis que realizó el llamado el Nostradamus chino por los medios de comunicación y analistas estadounidenses, y compartido en su blog Predictive History, los recientes bombardeos y operaciones militares conjuntas entre Estados Unidos y Israel en territorio iraní podrían formar parte de una fase previa para debilitar la infraestructura militar antes de una ofensiva mayor.

Informes no confirmados, y citadas por el experto, mencionan que se están llevando a cabo operaciones especiales coordinadas con fuerzas kurdas cerca de la frontera entre Irak e Irán, lo que alimenta rumores sobre preparativos para una invasión terrestre próxima, pero para Estados Unidos la operación no sería sencilla.

Hasta hace unos días se estimaba que los estadounidenses atacarían a Irán por lo menos durante seis meses , pero sus planes se estarían apresurando, con un objetivo de invasión terrestre inmediata con miles y miles de soldados en la zona cero y sus alrededores.

Según los cálculos, Estados Unidos necesitaría al menos 500 mil soldados para llevar a cabo la invasión, e incluso se habla de una cifra de hasta 2 millones debido al tamaño de la región, geografía y la capacidad militar iraní para movilizar sus fuerzas de defensa.

Además, organizar una operación de esa magnitud requeriría meses o incluso más de un año de preparación logística, incluyendo cadenas de suministro, bases de apoyo y coordinación con aliados regionales. Por ello, Xueqin considera que avanzar hacia una ofensiva terrestre en un plazo corto podría convertirse en un "error estratégico de gran escala".

Otro factor que preocupa al experto es el impacto político interno dentro de Estados Unidos y, como consecuencia, en otras naciones. Una guerra prolongada podría generar presiones sociales similares a las vividas durante la Guerra de Vietnam, en la que se enlistaban civiles estadounidenses hasta en las calles, especialmente si se planteara un eventual reclutamiento militar a gran escala o aumentaran las bajas en combate.

“Si Dios no quiere este milagro, Trump ordenará el reclutamiento y las calles de Estados Unidos arderán como en la época de Vietnam. El equipo de Trump no parece tener un plan concreto para Irán. Pero sí cuenta con un plan detallado para desplegar la Guardia Nacional a nivel nacional en caso de disturbios”, apunta el experto.

“Trump no tiene un plan para ganar la guerra. Tiene un plan para perderla y salvar al mundo”, sugiere.

Pero las repercusiones podrían salir de la región y escalar a un conflicto mundial con consecuencias extremas.

En los últimos días se ha hablado que Rusia ya mantiene vínculos estratégicos con Irán y podría proporcionar apoyo logístico o de inteligencia, lo que transformaría el enfrentamiento en una crisis geopolítica de mayor alcance. De hecho, recientemente Vladimir Putin expresó su apoyo abiertamente a los iraníes, llamándolos “amigos”.

El presidente ruso ofreció este lunes su "indefectible apoyo" al nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, nombrado una semana después de que su padre, el ayatolá Alí Jamenei, fuera asesinado al inicio de la ofensiva israel-estadounidense.

"Me gustaría reafirmar nuestro indefectible apoyo a Teherán y nuestra solidaridad con nuestros amigos iraníes", dijo Putin. "Rusia ha sido y seguirá siendo un socio fiable" de la república islámica. "En un momento en que Irán afronta una agresión armada, su desempeño en tan elevada posición requerirá sin duda un gran coraje y dedicación", añadió Putin.

Para el analista, la rapidez con la que evolucionan los acontecimientos sugiere que existe una presión política y militar creciente para tomar decisiones drásticas. Sin embargo, advierten que una invasión terrestre no garantiza el éxito militar y podría desencadenar un conflicto regional prolongado.

El escenario también plantea duras sobre los objetivos reales de la guerra. Mientras algunas versiones oficiales hablan de seguridad regional en temas de armamento nuclear, expertos señalan que aún no existe una estrategia clara sobre cómo y para qué lograr una victoria política o militar en Irán.

Teniendo en cuenta el contexto y la geografía de Irán, se ha hablado a la par sobre que Estados Unidos está enfocado en la ofensiva con el objetivo de apoderarse del petróleo de la región junto a su aliado directo Israel y otros miembros de la OTAN que estarían dispuestos a apoyar y responder en caso de un ataque iraní.