La creciente tensión geopolítica en Oriente Medio ha disparado las búsquedas sobre los países más peligrosos en caso de que estalle la Tercera Guerra Mundial, un escenario hipotético que no estaría lejos de la realidad dadas las circunstancias.

Dentro del contexto geopolítico que tiene enfrentados a Estados Unidos e Israel contra Irán y sus aliados, ha surgido el tema en redes sociales y en los principales buscadores de internet de cuáles serían los lugares más peligrosos del mundo en caso de que la guerra escale e involucre a otras naciones directamente, ya sea por participación, por economía o por ubicación.

¿Cuáles serían los países más peligrosos del mundo en caso de una Tercera Guerra Mundial?

De acuerdo con análisis que han evaluado riesgos geopolíticos y escenarios de conflicto global en los últimos años, relacionados con una posible Tercera Guerra Mundial por la escalada en Oriente Medio, las principales naciones con mayor riesgo serían todas aquellas que están directamente relacionadas con la hostilidad, en este caso Estados Unidos, Irán e Israel.

En las últimas horas se han informado que también territorios de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Líbano, Chipre, Kuwait, Bahréin, Irak, Qatar, Omán y Turquía han sido afectados durante la escalada del conflicto entre Irán y Estados Unidos-Israel, ocurrida el sábado pasado.

De hecho, Turquía es uno de los últimos países en vilo por los ataques. Durante la madrugada se informó que Irán intentó atacar el territorio con un misil balístico sobre el Mediterráneo oriental, la OTAN logró interceptar la munición a tiempo. No obstante, el país alertó que está dispuesto a responder cualquier ataque en su contra con “actitudes hostiles dentro del marco del derecho internacional”.

El conflicto regional podría involucrar en una nueva fase a otras potencias internacionales. El Consejo de Relaciones Exteriores apunta que otra escalada de mayor alcance podría involucrar naciones como Taiwán, Rusia, China y la península de Corea.

Se sabe que Rusia y China son aliados del régimen iraní, aportando armas y recursos para su supervivencia. Estos dos países podrían aprovechar la distracción de Estados Unidos con respecto a Medio Oriente para hacer ataques propios: Rusia contra Ucrania con quien mantiene la invasión y la guerra, y China contra Taiwán porque considera la isla parte de su territorio y ha buscado la forma de anexarla de forma ilegítima.

Yemen también sería un país de alto riesgo debido a su cercanía geopolítica, pero también por su debilitamiento como país debido a enfrentamientos internos y ataques marítimos en el Mar Rojo, destaca el Global Peace Index.

¿Dónde quedaría México en la Tercera Guerra Mundial?

México se ha pronunciado neutral en varios conflictos globales, tal es el caso que está incluido en el Índice Global de Paz de la ONU en el lugar 135.

Por ubicación, México sería uno de los países más peligrosos durante el estallido de una nueva guerra mundial, esto debido a su cercanía con Estados Unidos, uno de los principales promotores del conflicto actual.

Aunado a la ubicación, nuestro país sería afectado de diferentes maneras; desde la creación de refugios masivos de migrantes de todo el mundo, hasta un colapso económico, acciones militares indirectas, intervenciones extranjeras, principalmente de países islámicos que busquen la manera de escalar vía terrestre a Estados Unidos, así como bombardeos y efectos químicos y de destrucción de éstos.