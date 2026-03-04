La familia de Ana Luisa Peluffo, una de las divas del cine mexicano, informó este miércoles sobre su fallecimiento en Tepantitlán de Morelos, Jalisco, a los 96 años de edad.

De acuerdo con El Universal, los familiares de la actriz emitieron un comunicado revelando que los " servicios funerarios se realizaron de manera íntima y privada, en apego a su voluntad ".

¿De que murió Ana Luisa Peluffo?

Aunque la familia de Ana Luisa Peluffo agradeció las muestras de cariño demostradas a lo largo de la vida de la actriz, no reveló las causas del deceso, sólo se limitó a informar que la diva " falleció en paz en su rancho en Jalisco, acompañada por sus seres queridos. Durante sus últimos años vivió con serenidad, rodeada de cuidado y cercana a su hijo".

Durante su carrera profesional, Peluffo fue galardonada con el premio "Diosas de Plata" por su actuación en "La venida del rey Olmos".

Aunque siempre estuvo activa en el medio, en los últimos años se había alejado de los reflectores, sin embargo, el legado artístico que dejó a través de sus películas en la época del Cine de Oro mexicano y en diversas telenovelas le valieron el reconocimiento no sólo del gremio artístico sino del público por varias generaciones.

"Agradecemos profundamente el cariño de todas las personas que, a lo largo de los años, apreciaron su trayectoria y disfrutaron de su trabajo y su compañía, y solicitamos respeto y comprensión en este momento. Su recuerdo permanecerá vivo en quienes la conocieron y valoraron su presencia y su legado artístico", dijo la familia de Peluffo.

Triste noticia



Falleció la actriz Ana Luisa Peluffo, consagrada en la Época de Oro del cine mexicano. Murió en paz en su rancho en Jalisco y acompañada de sus seres queridos. De acuerdo a su familia, los servicios funerarios serán privados.



La actriz de 96 años participó en… pic.twitter.com/YySQ3haPwY — MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) March 4, 2026

Ana Luisa Peluffo realizó el primer desnudo en el cine en México. ¿En qué película fue?

Diversas fuentes del medio del espectáculo reconocen a Ana Luisa Peluffo como la actriz que hizo un desnudo artístico en el cine mexicano.

Este icónico momento, que rompió los esquemas de la época en el cine, ocurrió en 1955 en la película "La fuerza del deseo" cuando la actriz tenía cerca de 26 años de edad.

¿Qué películas protagonizó Ana Luisa Peluffo?

Entre las más de 160 películas en las que protagonizó y colaboró la actriz destacan:

Naconda para Amar

El Gangster

Tarzán y las sirenas

El seductor

La ilegítima

EL hijo de Pedro Navaja

La ilegítima

La venenosa

También actuó en telenovelas como