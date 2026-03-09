La guerra con Irán ha puesto en riesgo parte de la infraestructura de petróleo y gas más importante del mundo: oleoductos, refinerías y terminales de embarque que mantienen el flujo de energía desde los países del golfo Pérsico hacia la economía global.

Los ataques con drones iraníes han interrumpido las operaciones, mientras que el riesgo de nuevos bombardeos iraníes prácticamente ha obligado al cierre del estrecho de Ormuz , la vía por la que pasa cerca del 20% de la producción de petróleo y gas natural licuado del mundo.

Gráfico que muestra el precio del crudo Brent en los últimos 20 años, según datos de Bloomberg (Infografía de Jonathan WALTER y Sabrina BLANCHARD / AFP)

Yacimientos petrolíferos en países como Irak han reducido su producción a medida que se llenan los depósitos de almacenamiento. Qatar, un importante proveedor de gas natural licuado, también ha paralizado sus exportaciones.

“Mucha infraestructura energética de enorme importancia se ha visto obligada a cerrar debido a daños directos de drones y misiles", dijo Torbjorn Soltvedt, analista principal para Oriente Medio de la empresa de inteligencia de riesgos Verisk Maplecroft, "o porque la producción está quedando prácticamente paralizada como resultado de que el transporte marítimo se ha detenido. Estamos empezando a ver algunas de las repercusiones globales de ello”.

Como resultado, se han disparado los precios, elevando el costo de todo lo que necesita combustible: vuelos, operación de fábricas, transporte de mercancías y agricultura. El crudo Brent, de referencia internacional, se ha disparado de los 72.97 dólares por barril el día anterior al inicio de la guerra a casi 103 dólares el lunes.

A continuación, una lista de infraestructura clave que está en riesgo y su importancia.

Terminal de gas natural licuado de Ras Laffan, Qatar

La estatal QatarEnergy cerró la terminal después de un ataque con drones, lo que supuso un golpe para los mercados mundiales de gas debido a que Qatar produce el 20% del gas natural licuado (GNL) del mundo. La empresa ha invocado causas de fuerza mayor, es decir, que no puede abastecer a sus clientes con contratos debido a circunstancias fuera de su control.

Ras Laffan, la mayor instalación de exportación de GNL del mundo según el sitio web de la empresa, extrae gas del mayor yacimiento de gas del planeta y lo enfría hasta licuarlo y colocarlo en buques metaneros que lo llevan a sus clientes, principalmente en Asia. Los compradores de gas en Europa también sentirán la presión a medida que se intensifique la competencia por los cargamentos disponibles.

Puerto y refinería de Ras Tanura, Arabia Saudí

Ubicada en el golfo Pérsico, es la refinería más grande de Saudi Aramco y un puerto capaz de recibir a enormes buques petroleros. Cerró temporalmente después de que se registró un incendio causado por el impacto de un dron.

Oleoducto Este-Oeste, Arabia Saudí

Saudi Aramco opera este oleoducto desde el centro de procesamiento de petróleo de Aqaiq hasta el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, evitando el cuello de botella de Ormuz.

Terminal petrolera de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos

Una terminal clave para buques petroleros de gran tamaño en el golfo de Omán, es importante porque le permite a Abu Dabi exportar una buena parte de su petróleo sin pasar por el estrecho de Ormuz. La empresa de datos y análisis Rystad Energy informó que la terminal se ha visto afectada por los combates. La empresa portuaria no respondió de momento a un correo electrónico en busca de comentarios.

“Que Irán apunte al almacenamiento de petróleo en Fujairah no es una coincidencia; está atacando una de las posibles rutas alternas para el petróleo que ha quedado atrapado en el golfo Pérsico”, declaró Soltvedt.

Isla de Kharg, Irán

Una terminal para buques petroleros que ha gestionado casi la totalidad de los cerca de 1,6 millones de barriles diarios que exportaba Irán antes de la guerra, la mayoría de ellos con destino a China. Según informes, Irán aceleró los envíos en los días previos al inicio de la guerra. De momento se desconoce su estado operativo.

Yacimiento de gas natural Leviatán, Israel

El Ministerio de Energía de Israel ordenó al operador Chevron cerrar el yacimiento, ubicado a 130 kilómetros (80 millas) de la costa de Haifa, debido a las condiciones de seguridad. Es la mayor reserva de gas natural en el Mediterráneo y un proveedor clave para Egipto. Durante la guerra de 12 días entre Israel e Irán en junio pasado obligó a un cierre en las operaciones que llevó a Egipto a reducir el suministro de gas a ciertas industrias, entre ellas productores de fertilizantes.

Yacimientos petrolíferos en el sur de Irak

Irak ha suspendido la producción de 1,5 millones de barriles diarios en yacimientos clave de Rumaila y West Qurna debido a la disminución de la capacidad de almacenamiento. El yacimiento de Rumaila es un llamado “supergigante”, lo que significa que cuenta con reservas superiores a los 1.000 millones de barriles.

De acuerdo con Rystad Energy, Irak y otros países del golfo Pérsico se están quedando sin espacio para almacenar el petróleo, lo que significa que otros yacimientos podrían cerrar. Eso podría provocar interrupciones ya que, una vez cerrados, los pozos de petróleo y gas pueden necesitar de varias semanas o meses para reanudar la producción.

Incluso si el estrecho de Ormuz reabre en unos días, “va a llevar tiempo reiniciar la producción en algunos de estos yacimientos. No es un interruptor que se pueda encender y apagar", advirtió Soltvedt. “Ocurre lo mismo con Qatar en lo que respecta a su instalación de GNL. Probablemente pasarán semanas para que algunas de las instalaciones vuelvan a operar”.

Terminal Petrolera de Al Basra, Irak

Esta isla artificial ubicada a 50 kilómetros (30 millas) de la costa en el golfo Pérsico, exporta petróleo con un valor equivalente al 80% del PIB anual de Irak procedente de los yacimientos del país.

Refinería de Bapco, Bahrein

La refinería de la isla de Sitra es la columna vertebral del sector petrolero de Bahrein, ya que procesa el suministro de los yacimientos del país y el petróleo que llega por un oleoducto desde Arabia Saudí. Un ataque con misiles frenó las operaciones e interrumpió el suministro de combustible de aviones, diésel y otros productos.