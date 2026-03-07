El presidente Donald Trump amenazó este sábado con intensificar sus ataques a Irán, que prometió que no se rendirá ante Estados Unidos ni Israel, a pesar de una nueva serie de bombardeos en el octavo día de guerra.

La oleada de ataques israelíes, antes del amanecer de este sábado, fue una de las más intensas desde que arrancó la guerra hace una semana. Entre los blancos hubo una academia militar, un centro de mando subterráneo y un depósito de misiles.

Otro de los objetivos fue el aeropuerto internacional de Mehrabad, uno de los dos con los que cuenta la capital iraní, donde podía verse un incendio y abundante humo.

"¡Hoy Irán será golpeado muy fuertemente!", publicó Trump en su plataforma Truth Social.

"Bajo seria consideración para su completa destrucción y muerte segura, debido al mal comportamiento de Irán, se encuentran zonas y grupos de personas que no habían sido considerados como objetivos hasta este momento", amenazó.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ya se había mostrado desafiante ante su homólogo estadounidense, quien exigió la víspera la "rendición incondicional" de Teherán para poner fin a la guerra.

"Los enemigos se llevarán a la tumba su deseo de que el pueblo iraní se rinda", dijo Pezeshkian en un discurso televisado.

Israel bombardeó en paralelo numerosos objetivos de Hezbolá en el sur y el este de Líbano.

El partido-milicia proiraní dijo haber combatido una incursión israelí junto a la frontera siria, y el ministerio de Salud informó de 41 muertos y 40 heridos. Un balance anterior daba cuenta de 16 muertos.

El ministerio reportó la muerte de otras seis personas, entre ellas cuatro niños, en un ataque israelí distinto de la incursión, también en el este del país.

En total, cerca de 300 personas murieron esta semana en bombardeos israelíes, según las autoridades libanesas.