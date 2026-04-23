En medio de las investigaciones por el feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores, a manos de su suegra, se ha revelado en redes sociales el momento en que fue atacada en su departamento en Polanco el pasado 15 de abril.

De acuerdo con las imágenes compartidas por Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez, la suegra de la modelo, identificada como Erika Herrera ‘N’, atacó a la exreina de belleza con seis tiros después de que la “hiciera enojar”.

En el video, tomado en el interior del departamento se aprecia que la sospechosa sigue a Carolina por la sala y después hacía lo que parece ser una habitación, la mujer va detrás de la exreina de belleza con las manos dentro de los bolsillos de su pantalón.

Cuando entran a la habitación, se escuchan las primeras detonaciones y los gritos de Flores, posteriormente, Herrera le dispara seis veces para luego salir del cuarto y encontrarse con su hijo, identificado como Alejandro, quien le pregunta: “¿Qué fue eso? ¿Qué hiciste, mamá?”.

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Como respuesta, la presunta responsable le contesta que la atacó porque la hizo enojar: “Nada, me hizo enojar (...) Tú eres mío y ella te robó”, dice al salir de la habitación.

Según los informes, después de haber matado a la modelo, la mujer salió del departamento de Polanco sin ser detenida ni denunciada por su hijo de forma inmediata; de acuerdo con la Fiscalía de la Ciudad de México, el hombre denunció el asesinato un día después de los hechos.

En una entrevista que dio, después de que las imágenes fueron difundidas, la madre de la víctima, Reyna Gómez, reveló que Carolina tenía malos entendidos con su suegra desde que ella y su esposo vivían en casa de la sospechosa en Ensenada, pero nada que los pusiera en alerta.

“Q HICISTE MAMÁ!?”

Es la forma en q la exreina de belleza, Carolina Flores, fue atacada a tiros por su suegra Erika Herrera.

Ahí la mató.

Su hijo Alejandro, le reclamó, pero la dejó huir del depa d Polanco.

Hasta el otro día, fue a @FiscaliaCDMX a denunciar.



El caso #c4EnAlerta pic.twitter.com/i6dG2HKTGz — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 22, 2026

Según contó, los problemas entre ambas empeoraron cuando Flores iba a tener a su bebé: “Ellos vivían aquí en Ensenada antes y vivían con la suegra, y sí, me comentaba cada que tenía algún tipo de malentendido, me lo platicaba porque éramos muy, muy amigas (...) Todo empezó a agravarse cuando ella iba a tener a su bebé, porque ella dejó a un bebé de ocho meses”, contó Reyna Gómez en el programa ¡Siéntese quien pueda!

Asimismo, contó cómo su yerno le dio la noticia del asesinato de su hija, apuntando que su madre le había disparado en su departamento y que había hecho la denuncia al otro día de los hechos.

“Me dijo que estaba muerta. Yo empecé a gritar como loca (...) Me dijo: ‘Estoy en la fiscalía y me están hablando, es que mi mamá le disparó’”, recordó.

De acuerdo con lo narrado por la señora, Alejandro denunció a su madre un día después y que durante ese tiempo su cuerpo había estado en el departamento. “Le dije: ‘Alex, tú estabas con le bebé (...) ¿Caro estaba allí tirada?’, y él me dijo: ‘¿En serio es su pregunta?’, y yo le dije: ‘Claro que es en serio mi pregunta. O sea, cómo pudiste estar con ella tanto tiempo y ella ahí tirada’”.

Según narró la madre de Carolina Flores, el esposo no denunció el asesinato inmediatamente porque “se preocupó por el bebé” y además no sabía dónde se encontraba su madre después del crimen ni de dónde había sacado un arma: “No sé nada, señora”.

Hasta el momento, la Fiscalía de la CDMX ha señalado que se están llevando a cabo las indagaciones correspondientes para identificar a la persona señalada como la responsable bajo el protocolo de feminicidio.

“Desde ese momento, se han realizado de manera continua diligencias ministeriales, periciales y de investigación de campo, incluyendo la intervención de personal especializado en el lugar, el procesamiento de indicios y acciones para la identificación de la persona señalada como probable responsable”, señaló la dependencia.