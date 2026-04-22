El nombre de Leonardo Aguilar se volvió tendencia en las últimas horas luego de que saliera a la luz información sobre el supuesto interés que tiene Kunno por el hermano de su amiga Ángela Aguilar. De acuerdo con un reconocido periodista, entre ambos hubo un “coqueteo” que no pasó desapercibido para Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez y que revelaría que el influencer está enamorado del joven de 26 años.

Surge otro escándalo para la dinastía Aguilar en medio de la polémica que ya enfrenta, la cual involucra directamente a Christian Nodal y Ángela, quienes aseguran se encuentran distanciados y decidiendo el futuro de su relación. En medio de todo este problema es que otro hijo de Pepe Aguilar ha sido señalado, pero en este caso, por un supuesto interés amoroso que tendría un famoso en él.

El periodista Javier Ceriani reveló en su canal de Youtube que Kunno estaría enamorado de Leonardo Aguilar desde hace mucho tiempo y que la amistad con la intérprete de “Qué Agonía” permitió que el creador de contenido conociera más a fondo al hijo de Pepe Aguilar.

Según Ceriani, habría existido un "coqueteo" entre ambos, aunque dijo "no sabemos hasta qué punto llegaron", lo que sí aseguró es que Kunno se enamoró de Leonardo. "Está completamente enamorado, desesperado por Leonardo", dijo.

Además, el periodista comentó que Pepe Aguilar habría visto esta situación "de lejos" y que su esposa, Aneliz Álvarez Alcalá, "también se dio cuenta", aunque no comentó la forma en la que reaccionaron. Por último, Javier Ceriani afirmó que Leonardo "coquetea con todos”, por lo que dejó abierta la posibilidad de que haya pasado algo más.

En redes sociales los usuarios comentaron que desde 2024 es común ver que Kunno y Leonardo Aguilar conviven y pasan tiempo juntos, esto debido a que no sólo es amigo de Ángela sino también de Nodal.

Actualmente, Leonardo Aguilar hizo oficial su nueva relación, ya que se le ha visto en diferentes eventos públicos con una joven llamada Adriana Caballero. Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha salido a dar declaraciones al respecto, por lo que todo permanece como un rumor.