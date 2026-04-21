Los señalamientos hacia Christian Nodal continúan y más ahora que salió a la luz el nombre de otra supuesta amante, con la que el sonorense se habría encontrado en varias ocasiones: se trata de Maya Nazor, ex de Santa Fe Klan, así lo dio a conocer un famoso periodista quien reveló los detalles de su relación.

Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen sin dar declaraciones sobre cómo está su matrimonio en estos momentos tras todas las polémicas que han surgido en las últimas dos semanas: el escándalo de la modelo de “Un Vals”, la supuesta amante dominicana de Nodal, la cancelación de la boda y la pérdida de Nodal del control de su propio nombre.

El silencio de ambos ha generado toda clase de especulaciones, siendo la más fuerte y comentada que Nodal y Ángela estarían separados y que en los próximos días se decidirá el futuro de su relación, pues las familias intervendrán para solucionar el conflicto y enfrentar el escándalo.

A la par que se comenta esta información, surge el nombre de una famosa influencer que formaría parte de lo que algunos internautas han denominado “la lista de amantes de Nodal”. El periodista Javier Ceriani dijo durante la transmisión en vivo de su programa, que la quinta amante de Nodal es Maya Nazor.

De acuerdo con Ceriani, el encuentro entre Maya Nazor y Nodal se dio cuando fueron a un after party de Gera MX, quien es amigo del intérprete de “Botella Tras Botella; tras terminar su concierto en Guadalajara, Christian dejó que Ángela se fuera a su casa, para él quedarse a celebrar con sus amigos y con la ex de Santa Fe Klan. Aunque el periodista no precisó si esto sucedió en mayo de 2024 o en mayo de 2025, los internautas rápidamente recordaron que, en su momento, Nazor presumió en sus redes sociales cuando el esposo de Ángela Aguilar le regaló su sombrero.

Recordemos que en mayo de 2024 ya se había vinculado sentimentalmente a Maya Nazor con Christian Nodal ya que él le regaló su sombrero durante un concierto, con lo que se empezó a especular que tenían un romance. Pero esto fue desmentido poco después, ya que Ángela confirmó para la revista Hola! que era novia del cantante de “Adiós, Amor”.

¿Quién es Maya Nazor, supuesta amante de Nodal?

Maya Nazor, nacida el 5 de enero de 1999 en Cuernavaca, Morelos, es una reconocida influencer y modelo con más de 6 millones de seguidores. Mantuvo una relación con Santa Fe Klan, con quien tuvo a su hijo. Actualmente, tiene 27 años y es creadora de contenido de moda y estilo de vida.

¿Quiénes son las supuestas amantes de Nodal?

En los últimos días, Javier Ceriani ha revelado los nombres o las identidades de las mujeres que, asegura, son amantes de Nodal; la lista es la siguiente: