En medio de la polémica y de la comentada crisis matrimonial entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, una nueva bomba ha sido lanzada a los terrenos de la pareja, incluso de la familia de uno de los deportistas más ricos y famosos de México. ¿De qué se trata?

En su reciente transmisión en YouTube, el periodista y creador de contenido Javier Ceriani reveló que Ángela Aguilar pudo haber estado relacionada sentimentalmente con dicho deportista, aunque no especificó cuándo.

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La bomba explotó al revelar que la nieta de Flor Silvestre sostuvo un romance secreto con el boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien ha estado casado con la modelo y emprendedora Fernanda Gómez desde 2021, con quien también comparte dos hijas, María Fernanda y Eva Victoria.

Supuestamente, Ángela anduvo con el boxeador antes de que se casara con Christian Nodal. El periodista afirma que Canelo la visitaba en su departamento de soltera en Houston, Texas, mientras Pepe Aguilar intentaba mantener la relación en secreto a toda costa.

“A Ángela Aguilar le gusta subirse a pelear con… orgullo de México…. el Canelo Álvarez. ¡Ángela Aguilar, Saúl 'Canelo' Álvarez! Una relación, supuesta y allegadamente con encuentros en el departamento de Houston”, reveló Ceriani, apuntando que el boxeador llegaba a la ciudad a bordo de un helicóptero para no ser visto y pasaban “días y días aislados manteniendo el supuesto romance en secreto”.

Agregó que ambos eran discretos, y que mantenían una “doble realidad”, Ángela ocultando la relación y Canelo siendo cauteloso con su esposa y cuidando su fama mundial.

Si bien no ha salido evidencia sobre estas afirmaciones, en internet han circulado videos en los que se han relacionado ambas celebridades, en especial porque Ángela entonó el Himno Nacional en dos de las peleas de Canelo: por primera vez en Texas allá por el 2019 y la segunda en 2021.

Según el creador de contenido, los encuentros comenzaron precisamente después de que Ángela cantó el Himno.

La noticia del presunto romance podría escalar la polémica, no sólo porque el romance que inició cuando él ya estaba casado con Fernanda, sino por la marcada diferencia de edades.

Ángela Aguilar y Canelo Álvarez tienen una diferencia de 13 años de edad. En el momento en que la cantante interpretó el Himno tenía alrededor de 16 años y él, 29; para la segunda ocasión, la cantante tenía 18 y él, 31.

En la misma transmisión, Javier mencionó que Ángela sostuvo otras relaciones previas a Nodal con hombres mayores que ella y todos famosos, entre ellos el cantante Manuel Medrano (38 años), el jugador de la NFL Josh Ball (27 ), el compositor Gussy Lau (37) y una figura reconocida de la charrería mexicana, aunque no dijo nombres.

Según afirma Ceriani, por años Pepe Aguilar había intentado mantener el control sobre Ángela Aguilar principalmente por las relaciones sentimentales que tenía, hasta que la cantante estuvo a punto de demandarlo; en ese entonces, la cantante dejó su casa familiar para vivir sola y le peleó la herencia que su abuela Flor Silvestre le dejó.