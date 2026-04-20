Mía Rubín, la hija mayor de Andrea Legarreta y Erik Rubín está iniciando su carrera musical de manera formal y por todo lo alto en la industria del entretenimiento en México.

En una reciente entrevista que le hicieron los medios de comunicación, la joven habló sobre las posibilidades existentes de colaborar con artistas ya consolidados en el país, entre ellos Ángela Aguilar, quien actualmente se encuentra en una interminable polémica junto a Christian Nodal.

Cuando se le cuestionó sobre sus deseos de colaborar con otros artistas, Mía respondió que busca tener colaboraciones con cantantes como Belinda o Dana Paola, con quien sería "un sueño" trabajar y reconoció el talento de otras exponentes latinas como Ángela y Cazzu.

“Me encantaría trabajar con quien quiera hacer música, que sea linda, que nos llene y que nos nutra”, señaló. La joven también se refirió a Cazzu y su carrera como cantante: “Tiene una voz divina”, dijo.

En cuanto a Ángela, Mía la calificó como “una gran cantante” a pesar de todas las polémicas que ha protagonizado y que han eclipsado casi por completo su carrera como cantante de regional mexicano.

“Fuera de todo, creo que Ángela es una gran cantante, sin duda alguna y es lo único que voy a decir”, reconoció sin afirmar o negar sus deseos de unirse a ella en un dueto.

Por su parte, cuando se le preguntó si trabajaría con Majo sólo respondió "Sí, sí", evitando hacer más comentarios y sonrojándose debido a que la prensa la estaba poniendo contra la espada y la pared por tener que responder sobre las primas

La cantante recientemente lanzó su nuevo sencillo Lento en el Acuario Inbursa de la Ciudad de México. Al evento acudieron sus padres Andrea Legarreta y Erick Rubín para apoyarla en su nueva etapa profesional.

El lanzamiento marcó la primera vez en que el exmatrimonio se reunió en público con sus respectivas parejas, Andrea con Luis Carlos Origel y Erik con Geraldine Zárate.

En la misma entrevista con los medios la joven celebridad agradeció el apoyo de sus padres por apoyarla y acompañarla en cada paso que da como cantante: “Mis papás siempre han sido mis porristas más grandes”, señaló.

“Me siento eternamente agradecida de tener unos papás que me apoyan en lo que quiero hacer, porque sé que, desafortunadamente, no muchas personas cuentan con ese apoyo”, dijo.

Asimismo se refirió a las respectivas parejas de sus padres, señalando que está de acuerdo con sus relaciones y que siente que su familia “se extiende” con la llegada de Luis y Geraldine.

“Tendría que ser lo normal, una familia que se extiende, que crece, que ama, sin importar que haya habido una separación”, agregó.