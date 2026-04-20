La cantante Christina Aguilera deslumbró al desfilar por la alfombra roja de los premios Breakthrough ataviada con un espectacular vestido negro de cuero y transparencias.

La celebridad, de 45 años de edad, acaparó todas las miradas en el Barker Hangar de Santa Mónica con una silueta delgada y sandalias negras. Su vestido tenía tela transparente en la parte de la falda y aumentó el glamour con anillos de diamantes.

Presumió un corte de cabello corto y resaltó sus rasgos con maquillaje que incluyó base contour, abundante rubor y cejas perfectamente marcadas. Llevó lip combo, delineado perfecto y amplias pestañas negras.

Christina Aguilera at 12th Breakthrough Prize Ceremony. pic.twitter.com/XSrDRAeV4g — 21 (@21metgala) April 19, 2026

El look resaltaba su diminuta cintura después de haber perdido 22 kilos en los últimos años.

La intérprete de Beautiful ha dicho que sufrió comentarios gordofóbicos a sus 20 años.

“Cuando eres adolescente, tienes un cuerpo muy diferente al de cuando tienes 20 años. Empecé a engordar y eso era inaceptable porque pensaban: 'Oh, se está poniendo más gruesa'. Luego, gente de la industria me dijo: ‘Nos gustaba tu cuerpo y cómo eras cuando eras una adolescente delgada’”.

A su rutina de ejercicio de cinco días a la semana, añade yoga, boxeo, entrenamiento de fuerza y ejercicios cardiovasculares.

Christina Aguilera knows how to slay a carpet! At the 2026 Breakthrough Prize ceremony pic.twitter.com/6rMVWgfG0m — The Hollywood Reporter (@THR) April 19, 2026

“Nadie puede dictar quién eres. Nadie merece explicaciones. Soy lo suficientemente madura como para saber que nada es fácil y nadie es perfecto. Todos te juzgarán. No importa lo que hagas. Y/o lo que dejes de hacer”.

También señaló que la aceptación implica aceptarse a uno mismo primero y el difícil camino que a veces supone llegar ahí.

Aguilera estuvo acompañada en el evento, conocido como los “Óscar de la ciencia”, por su prometido, Matthew Rutler, quien la complementó con un traje negro. La pareja está unida desde 2010, y están comprometidos desde hace más de una década, después de que Rutler le propusiera matrimonio el día de San Valentín de 2014.

Tienen una hija en común, Summer, de 11 años, y Aguilera también tiene un hijo de 18 años, Max, con su ex, Jordan Bratman.