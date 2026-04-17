¿Se acabó el romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar? En las últimas horas, fuertes rumores de una posible ruptura han tomado fuerza en redes sociales, luego de la polémica que se generó con el lanzamiento del video musical de la canción “Un vals”, en el cual la modelo es idéntica a la hija de Pepe Aguilar, pero también, a Cazzu. El silencio de la pareja y de las familias de ambos, sumado a las versiones que circulan, hacen creer que su relación estaría por llegar a su fin; te contamos todo lo que se sabe al respecto.

Una serie de escándalos pusieron en jaque el matrimonio de Ángela y Christian Nodal: en cuestión de una semana surgieron varias polémicas que tendrían a la pareja en una crisis de la que algunos aseguran, no saldrán. La cancelación de la boda, la modelo del video de la canción “Un vals”, la supuesta amante dominicana del cantante y la pérdida de Nodal del control de su propio nombre, son sólo algunas cosas que ha enfrentado la joven pareja, quien apenas está por cumplir dos años de casada.

Quien habló de lo afectada que está Ángela por el escándalo del video de “Un vals” fue la propia modelo del clip, Dagna Mata, quien señaló que la esposa de Nodal estaba muy mal por todo lo que estaba sucediendo, dejando entrever lo mucho que le afectó que la modelo fuera parecida a Cazzu.

En medio de estas declaraciones también surgieron las hechas por periodistas, como Jorge Carbajal y Gustavo Adolfo Infante, siendo este último el que subió un video el cual tituló “Ya se veía venir: Nodal y Ángela se separan después de la polémica del videoclip de Vals”.

“Creo que Ángela tiene esa y muchas más razones para enojarse… tú como mujer, ¿te gustaría que te hicieran eso, que permitieras eso? Pues no, entonces, llegó el momento en el que Christian Nodal, me cuentan, no lo puedo confirmar, pero que me lo van corriendo de la casa, pues se veía venir, tanta fregadera, aunque él sale “es el amor de mi vida, esto y el otro”, pues refléjalo”, contó Infante en el video.

El periodista también aconsejó a la pareja a alejarse de sus familias para salvar su matrimonio, ya que considera que tanto los papás de Christian, Cristy Nodal y Jaime González, como los de Ángela, influyen y toman decisiones en su relación y en sus carreras.

Hasta el momento, Nodal no se ha pronunciado al respecto sobre el escándalo ni ha confirmado que exista una separación de su esposa; por su parte, Ángela Aguilar está ausente de las redes sociales y desde hace días no publica nada en Instagram, TikTok y mucho menos, en su canal de WhatsApp, en el que, días antes, había estado presumiendo su relación y vacaciones con el cantante de regional mexicano.