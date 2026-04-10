El estreno de la nueva canción de Christian Nodal, titulada “Un vals”, generó polémica y miles de reacciones y no fue por la letra de la canción, sino por el video que acompañó a dicha pieza musical: los usuarios de redes sociales y el público en general de inmediato notaron que la modelo que aparece en el clip es una combinación entre Ángela Aguilar y Cazzu, situación que despertó una ola de críticas en contra del cantante, ya que consideran que es una falta de respeto para su actual esposa; ante esta situación, los memes y comentarios no se hicieron esperar: “La Cazzuangela sí existe” y “¡Las juntó en una sola mujer!”, fueron algunas de las reacciones.

La nueva canción de Nodal se volvió tendencia pero no por la letra (la cual supuestamente está dedicada a la hija de Pepe Aguilar), sino por un elemento inesperado que encendió las redes sociales: la aparición de una modelo que, según miles de usuarios, guarda un sorprendente parecido con Ángela Aguilar y Cazzu.

Desde las primeras horas tras el lanzamiento del video, plataformas como X (antes Twitter), TikTok e Instagram se llenaron de comentarios señalando la similitud física de la protagonista con ambas cantantes. La situación no tardó en volverse viral y fueron varios los internautas que se burlaron, asegurando que la “Cazzuangela” sí existe y la creó el cantante de regional mexicano.

La modelo que sale en el video de “Un vals” comparte características físicas con Ángela y Cazzu: por un lado, tiene el cabello corto y los labios gruesos como la joven de 22 años, pero para algunos usuarios la nariz y la forma de la boca y los dientes son muy similares a los rasgos de la argentina.

Por otro lado, la modelo tiene tatuajes en el cuello, en el pecho y en las manos, a la par de que su estilo al vestir es con colores más fríos, algo que también comparte con la personalidad de Cazzu. El corte de cabello que luce la modelo de la nueva canción es similar al que actualmente tiene Ángela Aguilar, sumado al estilo de ropa, que es más vaquera (look que va más con la personalidad de la esposa de Nodal).

Algunos usuarios interpretaron la elección de la modelo como una coincidencia, mientras que otros la calificaron como una provocación o una estrategia mediática para generar conversación en torno al lanzamiento. “¿Casualidad o mensaje?”, “Si Nodal quería hacerle una canción de amor a su esposa, se equivocó totalmente con la elección de esa modelo”, “Cuando se la quieres dedicar a 2”, “Cazzupelonchita”, “La cuzzuaaaalidad que se parece”, “Dinos que aún la extrañas sin decirnos que la extrañas”, “Parece de limón, es de jamaica, pero sabe a tamarindo”, “Él quería cumplir su fantasía de ser alto, al menos en su video JAJAJAJAJAJA”, “Nodal no supera a ninguna de las dos”, y “Esto parece intencional”, fueron algunas de las reacciones más compartidas.

Hasta el momento, Nodal no ha emitido declaraciones oficiales sobre la polémica; tampoco Ángela Aguilar o Cazzu se han pronunciado al respecto. Mientras tanto, el video continúa acumulando reproducciones y comentarios.