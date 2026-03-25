¡Se acabó la relación entre Christian Nodal y su violinista! Después de varios meses de especulaciones que los vinculaban sentimentalmente, el cantante de regional mexicano habría corrido a Esmeralda Camacho de forma sorpresiva. La violinista habría sido la que reveló que ya no trabaja con el intérprete de “Adiós, Amor”. Tras esta noticia, en las redes sociales se desataron rumores de despido que señalan a Ángela Aguilar como la causante de que la joven ya no forme parte del equipo musical del sonorense.

Los usuarios de redes sociales no pueden entender cómo es que Nodal dejó ir de su equipo a una persona tan talentosa como Esmeralda Camacho, quien a través de su contenido en redes sociales ha dejado en claro su destreza con el violín, cualidad que la ha llevado a colaborar con grandes artistas.

Las especulaciones comenzaron luego de que fans notaran que Esmeralda Camacho quitó de su perfil de Instagram la referencia de que trabaja con Nodal, además de que respondió varios mensajes de fanáticos quienes le deseaban éxito en su nuevo camino, dando a entender que su etapa como violinista del esposo de Ángela Aguilar habría terminado.

En Instagram le escribieron “Voy extrañar verte en los conciertos, pero siempre te seguiré y apoyaré en tus futuros proyectos”, a lo que la violinista de Nodal respondió: “Muchas gracias por este mensaje! Y que la música siga siempre!”. Otro más le comentó: “Grande tu trayectoria siempre”, palabras a las que contestó: “Te quiero”.

De igual forma, los internautas expresaron su molestia porque consideran que Nodal despidió a su violinista por órdenes de su esposa Ángela Aguilar.

“Todo por culpa de la inseguridad de Ángela”, “Regañaron a Nodal”, “Ojalá nos quiera platicar unas cuantas cosas”, “Nodal dejó de seguir a su violinista, esa es una señal” y “Ángela le tuvo miedo a Esmeralda, por eso la quitó del camino”, dijeron en redes.

Actualmente, Esmeralda Camacho se encuentra de viaje en Japón, destino del que ha compartido varias fotografías y videos. Hasta el momento, ni el equipo de Christian Nodal ni la propia violinista han confirmado oficialmente su salida, pero el tema ya genera conversación y especulaciones en TikTok e Instagram.