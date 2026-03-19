Aunque Christian Nodal ha seguido su vida después de terminar su compromiso con Belinda, con una hija, una esposa y un sinfín de polémicas, los fans parecen todavía no superar dicha relación.

Durante una reciente presentación en el Estado de México, los fans le preguntaron a Nodal si todavía le sigue doliendo su rompimiento con Belinda y si en realidad ella sigue siendo el amor de su vida.

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En un video que se ha hecho viral en redes sociales, se escucha que asistentes al show del Festival Atmósfera le preguntan a Christian desde la multitud si todavía le sigue doliendo Beli y si fue el amor de su vida, haciendo alusión a la canción Ya no somos ni seremos que precisamente acababa de interpretar y que se dice fue dedicada a la cantante tras su rompimiento.

“¡Ay, Belinda! ¿Sigue doliendo Belinda? ¿Fue el amor de tu vida?”, se escucha en el clip que ya es viral en diferentes plataformas sociales.

Si bien no se sabe si el cantante alcanzó a escuchar las preguntas, en las imágenes se ve cómo asiente con la cabeza y sonríe frente al público.

Después de que se hicieran virales las imágenes, los internautas apuntaron que “Hasta los ojitos le brillaron” con las preguntas, unos más pidieron que reconozca que no quiere y no ha querido a nadie más como a Belinda durante los pocos meses que estuvieron juntos.

Otros usuarios dijeron que este tipo de acciones son hechas sólo para “provocar” a Ángela Aguilar y que Nodal no tiene ojos para nadie más que para su esposa; también dijeron que el intérprete terminó a Belinda por “vividora”.

“Lo hacen por provocar a Angelita. Lo cierto es que este hombre ama a su esposa. A Belinda la desechó muy quitado de la pena después de exponerla públicamente como vividora. Por algo Belinda estaba celosa de Ángela”, escribió un usuario en Instagram.

Christian Nodal y Belinda rompieron su relación en 2022, poco después de haber hecho oficial su compromiso. En su momento, Nodal la expuso por pedirle dinero y criticó a sus padres por hacerla trabajar desde pequeña y quitarle todo lo que ganaba.

Tras su separación, Nodal escribió la canción Ya no somos ni seremos, donde habla del amor de su vida y del daño que le hizo en la relación: “Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira / Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida / Ni tomando como loco / Ni con otro amor tampoco”, dice un fragmento.

Durante sus conciertos, tras explotar la polémica por su presunta infidelidad a Cazzu con Ángela, los asistentes se habían enfocado a recordarle a la cantante argentina, incluso a su hija Inti, pero el nombre de Belinda no había figurado con tanta fuerza.