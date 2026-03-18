¿Se divorcian o no? Karla Díaz, exintegrante de la agrupación JNS y conductora de "Pinky Promise" junto con su esposo Danny Dayz, rompieron el silencio tras polémica en redes sobre su presunta separación.

En entrevista con Ventaneando, la pareja aseguró que los rumores sobre su divorcio son "completamente falsos".

" Nosotros estamos más enamorados, más felices que nunca y ni si quiera pensábamos que era necesario hacer esto, pero no queremos que caigan en chismes ", explicó Danny.

¿Karla Díaz está embarazada o qué pasó?

Por su parte, Karlita hizo alusión a los dichos sobre que la supuesta ruptura sería por que hasta el momento no ha podido quedar embarazada.

Al respecto, la conductora dijo: "Estamos construyendo nuestra familia, a nuestros tiempos, a nuestro ritmo, ustedes quédense tranquilos no tengan prisa, no está pasando nada".

Dado a que los rumores sobre el divorcio de Karla Díaz surgieron hace un tiempo en redes, la pareja había estado subiendo, como habitualmente lo hacen, varios reels de comedia de la vida en pareja.

El último salió el lunes pasado en la cuenta de la cantante, donde sus fans más cercanos aplaudieron la gracia con la que habían tomado los chismes, pero otros expresaron su alivio al ver que seguían haciendo contenido juntos.

" Me asusté, ví una nota q decía que se divorciaron mis papis casi lloro, menos mal q todo OK. ¡Ámense siempre porfa! ", escribió Evaniolli.

"En face diciendo que se divorcian y ellos haciendo videos jajajajajajaja", mencionó Chely_ac22.

¿Cuándo se casó Karla Díaz, conductora de Pinky Promise?

Karla y Danny se casaron en 2021 y abiertamente han hablado de su interés de tener hijos.

Asimismo, han usado sus redes no sólo para mostrar sus viajes en pareja también publicar los proyectos que tiene juntos, como su aparición en la portada de la revista Mundo Ejecutivo en mayo de 2025 en la que hablaron sobre su labor en el programa Pinky Promise.

Además, de subir reels de comedia sobre la vida en pareja donde sus fans están constante contacto con la conductora.