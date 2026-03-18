Luego de que Poncho de Nigris lo retara a participar en la siguiente edición de King Royale, el comentarista deportivo David Faitelson aceptó participar en el próximo enfrentamiento, nada más y nada menos que con Cuauhtémoc Blanco, pero a cambio de un millonario favor.

El comentarista de TUDN se pronunció dispuesto a participar en el show totalmente gratis, pero con la condición de que De Nigris done al menos 10 millones de pesos a la Fundación Teletón México.

“Querido @_PonchoDeNigris, fíjate que lo pensé mejor. Acepto y lo hago gratis, siempre y cuando le paguen 10 millones de pesos a la fundación @TeletonMexico @Choby… Avísame, si te salen las cuentas para empezar a entrenar. abrazo”, escribió David en sus redes sociales.

Faitelson se subiría al ring con el exfutbolista del América, ya que con él partió la invitación inicial Poncho: “Súbete con el @Cuauhtemocb10 la segunda edición. Póngase a entrenar desde ahorita y sería como Adame vs Trejo. Ganamos todos”, escribió De Nigris como respuesta a la crítica que emitió Faitelson sobre la competición.

Cabe recordar que la polémica propuesta de De Nigris se dio después de que Faitleson criticara la King Royale, el show donde varios personajes del mundo del entretenimiento y las redes sociales se baten en duelos de boxeo.

En su primera edición este fin de semana, el espectáculo enfrentó a celebridades, influencers y figuras de internet en un evento de box amateur en la Arena Monterrey; el espectáculo atrajo una importante audiencia, tanto física como en redes sociales, con miles de fanáticos apoyando a su contrincante favorito.

Como se esperaba, en la pelea entre Alfredo Adame y su rival público por décadas, Carlos Trejo, Adame fue el vencedor por nocaut. Otros enfrentamientos tuvieron nombres como: Karely Ruiz vs. Marcela Mistral, Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella, Abelito vs. Bull Terrie y Alberto del Río vs. Chuy Almada.

Querido @_PonchoDeNigris, fíjate que lo pensé mejor.

Acepto y lo hago gratis, siempre y cuando le pagues 10 millones de pesos a la fundación @TeletonMexico @Choby…

Avísame, si te salen las cuentas para empezar a entrenar.

Abrazo. — David Faitelson (@DavidFaitelson_) March 18, 2026

¿Qué dijo David Faitelson de la King Royale de Poncho de Nigris?

En torno a este evento, David Faitelson emitió su postura, señalando que se le faltaba el respeto a los verdaderos boxeadores y que era preocupante la condición física de los participantes.

“No tengo nada contra eses eventos que combinan box con artistas o stramers. Veo que King Royal fue éxito como lo fue Supernova el año pasado. Es un entretenimiento”, dijo el comentarista en sus redes sociales.

“El problema tiene que ver con salud. Suben artistas que no están en un estado físico óptimo. Es peligroso. El día que ocurra un lamentable accidente, se acabó”, agregó.

Tras sus comentarios, Poncho de Nigris emitió su invitación para Faitelson, pero éste inicialmente se negó a participar. Poco después de haberlo analizado, aceptó el reto. Hasta el momento De Nigris no ha contestado.