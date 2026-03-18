TE RECOMENDAMOS

El cielo “explotó” en pleno día: meteorito gigante desata pánico y un estruendo que sacudió ciudades en EU

El cielo “explotó” en pleno día: meteorito gigante desata pánico y un estruendo que sacudió ciudades en EU

“Tenemos que juntar dinero”. Madre de José Ángel Bichir revela no tener para pagar las cirugías que necesita el actor

“Tenemos que juntar dinero”. Madre de José Ángel Bichir revela no tener para pagar las cirugías que necesita el actor

La visa J que pocos conocen: Una forma real de vivir, trabajar y viajar por Estados Unidos sin gastar una fortuna

La visa J que pocos conocen: Una forma real de vivir, trabajar y viajar por Estados Unidos sin gastar una fortuna

Este es el programa que te otorga la residencia permanente para vivir y trabajar en Alberta, Canadá

Este es el programa que te otorga la residencia permanente para vivir y trabajar en Alberta, Canadá

Sydney Sweeney levanta suspiros con lencería de encaje en Instagram y deslumbra

Sydney Sweeney levanta suspiros con lencería de encaje en Instagram y deslumbra

Katy Perry “está desesperada por quedar embarazada” de Justin Trudeau para vengarse de Orlando Bloom, aseguran

Katy Perry “está desesperada por quedar embarazada” de Justin Trudeau para vengarse de Orlando Bloom, aseguran

La Ciudad de México registró actividad sísmica durante la madrugada y mañana de este 18 de marzo de 2026, luego de que el Servicio Sismológico Nacional (SSN) confirmara tres con epicentro en la alcaldía Iztapalapa.

El movimiento más perceptible ocurrió a las 04:38:40 horas, lo que provocó que habitantes de distintas zonas de la capital reportaran haber sentido el temblor.

De acuerdo con autoridades, se activaron los protocolos de revisión y monitoreo en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, sin que hasta el momento se reporten daños.

¿Qué magnitud tuvieron los 3 sismos registrados en Iztapalapa hoy 18 de marzo?

Según datos oficiales del Servicio Sismológico Nacional, estos son los movimientos detectados hasta las 10:00 horas:

  • Magnitud 2.3⏰ 02:02:06📍 Latitud: 19.37 | Longitud: -99.10📏 Profundidad: 6 km
  • Magnitud 2.5 (el más perceptible)⏰ 04:38:40📍 Latitud: 19.37 | Longitud: -99.09📏 Profundidad: 7 km
  • Magnitud 2.0⏰ 09:16:31📍 Latitud: 19.38 | Longitud: -99.09📏 Profundidad: 5 km

¿Por qué no sonó la alerta sísmica?

Autoridades recordaron que la alerta sísmica no se activa cuando el epicentro se localiza dentro de la Ciudad de México, ya que el tiempo de anticipación es prácticamente nulo.

Activan protocolos tras sismos en CDMX

Tras los movimientos, autoridades implementaron:

  • Monitoreo mediante cámaras en distintos puntos de la ciudad
  • Revisión de infraestructura
  • Atención a reportes ciudadanos

Hasta ahora, no se reportan afectaciones ni personas lesionadas.

Recomendaciones a la población

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a:

  • Mantener la calma
  • Revisar posibles daños en viviendas
  • Reportar emergencias al 911
  • Informarse únicamente por canales oficiales

Google News

TEMAS RELACIONADOS

[Publicidad]