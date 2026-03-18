La Ciudad de México registró actividad sísmica durante la madrugada y mañana de este 18 de marzo de 2026, luego de que el Servicio Sismológico Nacional (SSN) confirmara tres microsismos con epicentro en la alcaldía Iztapalapa.

El movimiento más perceptible ocurrió a las 04:38:40 horas, lo que provocó que habitantes de distintas zonas de la capital reportaran haber sentido el temblor.

De acuerdo con autoridades, se activaron los protocolos de revisión y monitoreo en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, sin que hasta el momento se reporten daños.

¿Qué magnitud tuvieron los 3 sismos registrados en Iztapalapa hoy 18 de marzo?

Según datos oficiales del Servicio Sismológico Nacional, estos son los movimientos detectados hasta las 10:00 horas:

Magnitud 2.3 ⏰ 02:02:06📍 Latitud: 19.37 | Longitud: -99.10📏 Profundidad: 6 km

⏰ 02:02:06📍 Latitud: 19.37 | Longitud: -99.10📏 Profundidad: 6 km Magnitud 2.5 (el más perceptible)⏰ 04:38:40📍 Latitud: 19.37 | Longitud: -99.09📏 Profundidad: 7 km

(el más perceptible)⏰ 04:38:40📍 Latitud: 19.37 | Longitud: -99.09📏 Profundidad: 7 km Magnitud 2.0⏰ 09:16:31📍 Latitud: 19.38 | Longitud: -99.09📏 Profundidad: 5 km

¿Por qué no sonó la alerta sísmica?

Autoridades recordaron que la alerta sísmica no se activa cuando el epicentro se localiza dentro de la Ciudad de México, ya que el tiempo de anticipación es prácticamente nulo.

Activan protocolos tras sismos en CDMX

Tras los movimientos, autoridades implementaron:

Monitoreo mediante cámaras en distintos puntos de la ciudad

Revisión de infraestructura

Atención a reportes ciudadanos

Hasta ahora, no se reportan afectaciones ni personas lesionadas.

Recomendaciones a la población

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a: