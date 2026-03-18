La actriz Sydney Sweeney levantó suspiros con su última sesión fotográfica en Instagram. La estrella, de 28 años de edad, irradió belleza ataviada con un espectacular conjunto blanco para promocionar su marca de lencería Syrn.

Posó recostada sobre un sofá de terciopelo ataviada con lencería de encaje. El conjunto incluía una falda y ligueros para un toque aún más femenino. Combinó el atuendo con zapatillas blancas y deslumbró.

Aunque la fotografía está en blanco y negro, destaca el delineado cat eye en su maquillaje y su peinado en ondas.

“Más lencería. Más estilos. Más de todo lo que amas. Muy pronto”, dice la marca en la publicación. “Me encanta”, “Una reina” y “Toda una diosa” fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

Sydney Sweeney for SYRN. pic.twitter.com/VoDEMX1QTZ — Sydney Sweeney Daily (@sweeneydailyx) March 17, 2026

Apenas el 4 de marzo, lanzó la colección Do What Makes You Naked que consiste en prendas strechy que se ajustan perfectamente al cuerpo para moverte sin preocupaciones.

Sydney Sweeney capitalizó su imagen de “Bombshell” y lanzó su propia línea de lencería llamada Syrn. Tiene modelos atrevidos, pero también algunos románticos, discretos y cómodos.

Dice que su marca de lencería ofrece 44 tallas de sostenes, desde 30B hasta 42DDD y la mayoría cuestan menos de $100 dólares.

Sydney Sweeney for SYRN. pic.twitter.com/dAm6kbW6wH — Sydney Sweeney Daily (@sweeneydailyx) March 14, 2026

“Estaba en sexto grado. Odiaba el sostén que tenía que usar. Cuando compré mi primer sostén bonito que me quedaba bien, lo usé muchísimo. Diseñar para diferentes cuerpos es una parte fundamental de Syrn”, señaló en su comunicado para explicar la intención detrás de la creación de Syrn.

“Quería crear un lugar donde las mujeres pudieran moverse entre todas las diferentes versiones de quiénes somos. Me encanta trabajar, practico esquí acuático, me visto elegante para la alfombra roja y luego voy a casa a acurrucarme con mis perros. No soy una sola cosa, ninguna mujer lo es”.

“La lencería es una forma muy divertida de expresarse. Te hace sentir femenina y poderosa. Puedes quedártelo todo para ti, si quieres”, añadió.

Sus modelos siempre se agotan poco después de su lanzamiento, lo que demuestra su gran influencia y alcance en el medio del espectáculo.

Sydney Sweeney escala rápidamente como empresaria mientras sus fans esperan con ansias el estreno de la tercera temporada de Euphoria, donde comparte créditos con estrellas como Zendaya y Jacob Elordi.