La actriz Anne Hathaway fue el centro de atención al desfilar por la alfombra roja de los Premios Oscar 2026.

La estrella, de 46 años de edad, deslumbró ataviada con un espectacular vestido negro de Valentino. La prenda, tipo strapless y de corte sirena, tenía bordadas múltiples flores en color rosa pastel y un cinturón rectangular que acentuó aún más su figura.

Combinó la prenda con guantes, sandalias negras y un espectacular collar de diamantes con aretes a juego. Sus estilistas peinaron su cabellera en una media coleta y presumió su maquillaje compuesto por base, rubor, labios nude y sombras.

Anne Hathaway protagonizó un momento icónico en los Premios Oscar al presentar el premio de Diseño de Vestuario junto a Anna Wintour, ex editora en jefe de Vogue.

La audiencia estalló en risas después de que Wintour, en tono de broma, criticara a Hathaway durante su aparición, al tiempo que rendía homenaje a la película The Devil Wears Prada.

Hathaway le preguntó a Wintour qué opinaba de su look. Ella hizo honor a su reputación de ‘reina de hielo’ al ignorar por completo su pregunta y leer la lista de nominados. Entonces, Wintour llamó a Hathaway por un nombre equivocado, refiriéndose a ella como ‘Emily’, el personaje de su compañera en la película.

Desde hace tiempo se dice que el personaje de Miranda Priestly se inspiró en Anna Wintour y en sus años en Vogue.

Esta aparición se produce mientras los fans de todo el mundo se preparan para la próxima secuela de la película de 2006, que llegará a los cines en mayo. “Si alguien alguna vez tuvo la más mínima duda de que Miranda Priestly se inspiró en Anna Wintour, ¡aquí está, probado y confirmado! ¡Qué estilo!”, señalaron en redes sociales.

En una entrevista para la Revista Porter, habló sobre sus sentimientos tras cumplir 43 años y sobre el miedo que tuvo por años de que su carrera se “caiga por un precipicio” debido a la edad.

“Cuando comencé [en esta industria] cuando era niña, me advirtieron que mi carrera se caería por un precipicio a la edad de 35 años, que es algo que sé desde hace tiempo enfrentan muchas mujeres”, dijo. “Lo que ha evolucionado durante [ese tiempo] es que cada vez más mujeres tienen carreras más profundas en sus vidas, lo cual creo que es fantástico”, agregó.

Anne Hathaway ganó un Oscar por su personaje de Fantine en Los Miserables, pero su exitosa carrera siempre ha estado ligada a su legendario papel de Andy Sachs en The Devil Wears Prada.

Para Anne Hathaway, no fue sencillo obtener el papel. “Fui la novena opción para The Devil Wears Prada. ¡Pero lo obtuve! ¡Nunca te rindas!”, dijo.