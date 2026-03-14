Una nueva revelación sobre la realeza británica sacudió a todo Reino Unido luego de que se diera a conocer un dato importante sobre la princesa Diana y sus hijos, William y Harry; de acuerdo con información que recién salió a la luz, Lady Di quería que su hijo menor se convirtiera en rey y en vez del actual príncipe de Gales, al grado de que habría preparado a Harry durante su niñez para tomar dicho cargo.

Una nueva revelación sobre la vida de Diana vuelve a generar polémica dentro de la familia real británica. De acuerdo con un experto en realeza, la llamada “princesa del pueblo” imaginaba que el príncipe Harry podría convertirse algún día en rey, incluso por encima del príncipe William.

El biógrafo Richard Kay contó a RadarOnline sobre las intenciones de Diana de preparar a Harry para asumir el trono, esto en medio de la preocupación de que su “tímido” hijo William no quisiera hacerlo.

Según Kay, la princesa Diana creía que William no quería ser rey nunca, por lo que preparó en secreto a Harry para ocupar el trono una vez que Carlos no estuviera. “William ha sido una sorpresa. Desde luego, cuando su madre aún vivía, era un joven tímido (...) Diana solía decirme que nunca pensó que William quisiera el puesto más alto”, mencionó.

Además, el experto agregó lo siguiente: “En su mente, Diana estaba preparando el camino para que Harry sucediera a su padre. Tenía un apodo cariñoso para él: ‘El buen rey Harry’. Un guiño a la época medieval (...) por supuesto, las cosas no salieron así. Creo que todos estamos bastante agradecidos de que no hayan sido así”.

En declaraciones a Palace Confidential, Richard Kay añadió: “Creo que el consenso es que hemos acertado. Hemos acertado con William como príncipe de Gales".

Si bien William ahora parece mucho más apto para asumir el cargo de rey,, Kay cree que el esposo de Kate Middleton tendrá mucho trabajo por delante, ya que la popularidad de la monarquía se encuentra posiblemente en su punto más bajo desde la muerte de Diana en 1997, especialmente debido a los vínculos de Andrew Windsor con Jeffrey Epstein.