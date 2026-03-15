Las polémicas y los pleitos entre Christian Nodal y Cazzu parecer no tener fin. A casi dos años de su separación y de que explotara el escándalo por presunta infidelidad y boda de éste con Ángela Aguilar, un nuevo conflicto legal los rodea.

Según lo dicho por el mismo cantante, está interponiendo una demanda en contra de su expareja en torno a la hija que comparten, Inti, para frenar su exposición en las redes sociales.

En una entrevista con los medios tras su presentación en la Feria de Texcoco, Nodal dijo que busca evitar que Cazzu exponga a su hija de forma pública, principalmente en redes sociales.

“Todo el tema de mi hija lo estoy reservando para que ella, cuando cumpla la mayoría de edad, va a tener cien por ciento mi apoyo, pero la verdad, estoy cediendo para que esté lo menos expuesta posible en redes. De hecho, la demanda que tengo va por ahí, para que no se siga exponiendo en redes”, reveló el cantante de Botella tras botella y Te amé.

En la misma entrevista, el originario de Caborca, Sonora dijo que le dará todo su apoyo a Inti cuando sea mayor y tome decisiones sobre lo que quiera hacer en su vida, pero por ahora no quiere hablar más sobre la pequeña.

Después de que sus declaraciones se hicieran virales, los usuarios de internet lo han criticado y han opinado que debería enfocarse en dejar de ser un “deudor alimentario” y darle una pensión justa a Cazzu para la crianza y manutención de la pequeña niña.

Otros usuarios han dicho que con esta demanda en torno a su hija, Nodal busca “ocultar su existencia” para que el público se olvide de “su abandono” y para “joderle la vida a Cazzu”.

“No quiere que esté en redes porque piensa que así va a borrar su existencia, que la gente va a olvidar su abandono”, “Nodal no tiene derecho a reclamar nada, es un padre ausente”, “Que no sea ridículo, qué demanda y qué va a reclamar si a él su hija no le importa en lo absoluto (...) lo que pasa es que no sabe qué hacer para joderle la vida a Cazzu, no soporta verla triunfar y ver que ella es una excelente madre y artista”, “No quiere verla ni por las redes, no la visita, habló el bien macho”, “Que pague la pensión y deje de estar atacando a la madre de su hija”, son algunos comentarios que circulan tras sus declaraciones.

Por su parte, fanáticos de Cazzu han expresado su desacuerdo con Nodal señalando que sus medidas legales contra su ex, tomando a su hija como pretexto, es porque le “arde” que su hija esté siendo criada por una mujer “fuerte e independiente” que no se deja “de machitos” y “deudores alimentarios”.

También han dicho que Nodal no tiene derecho sobre la niña ya que “es un padre ausente” y “un mal padre que le cuesta ir a ver a su hija en su avión privado”.

Las presuntas medidas legales que estaría tomando Nodal en contra de la cantante argentina ocurren después de que ésta lo señalara públicamente de abandono en su tiradera de Substrack tras la polémica por la canción Rosita de Rauw Alejandro.

“Un hombre con alma enamorada no es el problema; el conflicto real se llama crónica de un abandono”, escribió Cazzu en su blog como respuesta a la canción en que se hace alusión a su rompimiento con Nodal y la boda exprés de éste con Ángela Aguilar.