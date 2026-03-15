El expresidente de México (2018-2024), Andrés Manuel López Obrador, reapareció este sábado con un mensaje en redes sociales en apoyo a Cuba y llamó a ayudar al pueblo cubano mediante un depósito en una cuenta bancaria de una asociación civil.

"Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba", afirmó López Obrador en su mensaje.

"A quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general (Lázaro) Cárdenas cuando fue la invasión de playa Girón: 'No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra'", añadió.

El mensaje del exmandatario mexicano es el tercero que difunde en la red social X desde que dejó el poder en octubre de 2024. El anterior fue en apoyo a Venezuela y el primero para promover su libro 'Grandeza'.

Durante su Gobierno, López Obrador firmó un convenio con Cuba para contratar médicos de la isla y traerlos al país y, a su vez, cumplió con envíos de petróleo, tanto por contrato como por razones humanitarias.

Para cerrar, López Obrador llamó a ayudar al pueblo cubano mediante un depósito en una cuenta bancaria de un asociación civil.

"Invito a que todos depositemos en la cuenta de Banorte 1358451779 de la asociación civil 'Humanidad con América Latina', abierta por ciudadanos, escritores y periodistas para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina, y ayudar al pueblo cubano. ¡Que cada quien aporte lo que pueda!", finalizó.

Apenas el viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos y reiteró que su Gobierno seguirá promoviendo el diálogo diplomático y respaldando al pueblo cubano en medio de las renovadas tensiones entre Washington y La Habana.

El Partido Comunista de Cuba confirmó este viernes que representantes del Gobierno de la isla han mantenido contactos con autoridades estadounidenses con el objetivo de identificar problemas en la relación bilateral y evaluar posibles vías de cooperación.

Sheinbaum también reiteró el respaldo de México al pueblo cubano, tanto por razones humanitarias como por los principios de política exterior del país y reiteró la disposición de México para contribuir a acercar posiciones entre Washington y La Habana.

“Digamos que (el papel de México ha sido) de promoción del diálogo tanto con las autoridades de Estados Unidos como con las autoridades cubanas”, añadió.

Las conversaciones entre ambos Gobiernos se producen en un contexto de tensiones prolongadas entre Washington y La Habana, que incluyen el embargo económico impuesto por Estados Unidos a la isla desde hace décadas y la presión en los últimos meses bloqueando la entrada de importaciones de petróleo al país caribeño.