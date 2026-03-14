Miles de beneficiarios de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores deberán tomar previsiones este mes, luego de que autoridades federales confirmaran una suspensión temporal en los depósitos durante marzo de 2026, situación que impactará a un grupo específico de beneficiarios. ¿Qué día no habrá pagos?¿A qué personas afectará principalmente? ¡Entérate!

El apoyo económico de la pensión para adultos mayores forma parte de los programas sociales administrados por la Secretaría de Bienestar, que cada bimestre deposita recursos a personas de la tercera edad y otros sectores vulnerables a través de de dciah pensión.

En el caso de los adultos mayores, cada dos meses reciben un pago de $6,400 pesos y en marzo se está entregando el depósito correspondiente al bimestre marzo-abril, pero las autoridades dieron a conocer que durante un día no se realizará la entrega de dinero, por lo que esto retrasará un poco el proceso.

¿Qué día de marzo NO habrá pago de la Pensión Bienestar Adultos Mayores 2026?

El próximo lunes 16 de marzo no habrá pago de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores por lo que los beneficiarios tienen que tomar sus precauciones y considerar que dicho día no caerá ningún depósito.

¿Qué adultos mayores serán afectados por la suspensión de pagos en marzo de la Pensión Bienestar?

Los beneficiarios que podrían verse afectados son los siguientes cuyo primer apellido comience con las letras:

M

N, Ñ, O

P, Q

R

S

T, U, V

W, X, Y, Z

Dichas personas de la tercera edad tendrán que esperar unos días más para que les llegue su pago, los cuales se reanudan el martes 17 de marzo de 2026.

De acuerdo con autoridades de la Secretaría de Bienestar, la pausa en los pagos se trata de una suspensión temporal relacionada con el calendario de descanso de días oficiales en México.