Si estás pensando en jubilarte y deseas recibir una pensión es muy importante que consideres uno de los requisitos clave para solicitarla ya sea en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE): la edad mínima. ¿Sabes cuál es? Te contamos este dato y los requisitos oficiales para que la obtengas.

En México, miles de trabajadores se preguntan cuándo podrán retirarse y qué requisitos deberán cumplir para acceder a una pensión del IMSS o del ISSSTE en 2026. Es importante que sepas que sí existen diferencias entre ambos sistemas y entre los regímenes de cada instituto.

Del mismo modo, los requisitos son diferentes, por lo que debes considerar que en alguno de los dos institutos pueden pedir más documentación que en el otro. Otro punto importante es el tiempo que podrían tardar las autoridades en darte la resolución, ya que puede variar entre uno o tres meses.

¿Cuántos años necesito para pensionarme en el IMSS?

En el caso del IMSS, la ley establece dos edades clave para iniciar el trámite de pensión:

60 años : pensión por cesantía en edad avanzada

: pensión por cesantía en edad avanzada 65 años: pensión por vejez.

Esto significa que un trabajador puede comenzar su retiro a partir de los 60 años, aunque el monto de la pensión suele ser mayor si se espera hasta los 65.

Requisitos para solicitar la Pensión IMSS en 2026

Si solicitas la pensión de Vejez debes cumplir los siguientes requisitos de acuerdo con el régimen en el que estés.

-Tener 65 años al momento de presentar su solicitud de pensión.

-Haber causado baja en el Régimen Obligatorio de la Ley del Seguro Social.

-Tener registradas ante el IMSS, como mínimo, 500 semanas de cotización (Régimen de la Ley del Seguro Social 1973)

-Haber cotizado antes del 1 de julio de 1997 (Régimen de la Ley del Seguro Social 1973)

-Encontrarse dentro del período de conservación de derechos, que será igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, contando a partir de la fecha de su baja (Régimen de la Ley del Seguro Social 1973)

-Tener registradas ante el IMSS, como mínimo, 1,250 semanas de cotización (Régimen de la Ley del Seguro Social 1997)

Pensión de Cesantía

-60 años

-500 semanas cotizadas como mínimo

¿Cuál es la edad mínima de jubilación en el ISSSTE en 2026?

Para quienes deseen solicitar una pensión del ISSSTE, las condiciones dependen del régimen en el que se encuentren; en el caso del Décimo Transitorio, la edad mínima en 2026 será:

56 años para mujeres

58 años para hombres.

Requisitos para solicitar pensión ISSSTE en 2026

-Identificación oficial vigente del derechohabiente

-Estado de cuenta o contrato bancario vigente, a nombre del ex trabajador, en el que se visualice el número de cuenta y CLABE Interbancaria

-Último comprobante de pago del Trabajador (a) o constancia de percepciones deducciones de la última quincena que laboró.