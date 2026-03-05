Tras la polémica generada en torno a Carmen Salinas por el podcast de Saskia Niño de Rivera en el que un hombre en prisión menciona que la fallecida actriz presuntamente hacia rituales satánicos, la influencer salió a aclarar el "error editorial" que su equipo cometió.

En entrevista con medios de comunicación, Niño de Rivera dijo que la controversia se originó a raíz de un problema en el " protocolo interno " del proyecto por el cual se permitió que el nombre de Carmelita no fuera eliminado.

"Es que por un error editorial que reconozco que tuvo...bueno, que tuve como cabeza de este equipo y lo hablé con el equipo editorial (del podcast Penitencia), automáticamente s e bajó el capítulo se editó y se volvió a subir ", aclaró Saskia sobre cuáles fueron las medidas que se tomaron tras la publicación del audio que se viralizó en diversas plataformas digitales provocando la indignación de la familia.

Sobre si responderá a las acciones legales que supuestamente los familiares de la actriz están evaluando en ejercer en su contra, la entrevistadora respondió: " Si hay que atender las cosas desde lo legal lo atendemos ".

A pregunta expresa de la prensa sobre si se disculparía con la familia de Carmen Salinas por los señalamientos que hizo su entrevistado, "Beto", sobre el supuesto estilo de vida oculto que tuvo la actriz, Saskia Niño se deslindó de los comentarios hechos por el preso y respondió:

" Una disculpa pública en este momento para la familia y para quien sea que haya visto afectado por este error desafortunado editorial que tuvo el capítulo. Que sí quiero aclarar algo y es que yo no dije lo dijo alguien más", comentó la influencer.

Asimismo, Niño de Rivera precisó que su podcast no es un proyecto de investigación periodística sino una plataforma para analizar la violencia contra la niñez en México y Latinoamérica.

Saskia Niño de Rivera ofreció una disculpa pública a la familia de Carmen Salinas luego de la polémica generada por un fragmento de su podcast Penitencia.

Entre sus aclaraciones mencionó que decidió dejar el capítulo editado en línea por considerar que la historia de "Beto" tiene trascendencia para el objetivo del podcast.

"El capítulo y la historia de Beto que va mucho más allá de la mención de este nombre... La historia de Beto vale por sí sola", precisó.

¿Qué pasó con Carmen Salinas y Saskia Niño de Rivera?

Cabe recordar que la polémica sobre la fallecida Carmen Salinas surgió luego de la entrevista que publicó Saskia Niño de Rivera en su podcast Penitencia.

Su invitado fue un hombre privado de la libertad llamado Beto, quien al relatar las vejaciones que sufrió en la infancia aseguró que conoció a la actriz y a otros personajes del medio artístico cuyos nombres fueron omitidos en el capítulo.

"Empecé a convivir con muchas personas del medio. Carmelita Salinas decía que era católica, ¿no? Y compraba los bebés y se iba a hacer sus sacrificios. Yo trabajé para ellos”, reveló.