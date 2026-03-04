Una nueva polémica surge a casi dos años de que comenzara el romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar ya que salió a la luz información que revelaría que el cantante habría decidido omitir una fecha clave en todo lo que hizo con la hija de Pepe Aguilar durante mayo de 2024; recordemos que en dicho mes y según lo revelado por el propio Nodal, hizo varias cosas, incluidas terminar con Cazzu, pedirle a Ángela que fuera su novia y posteriormente, casarse con ella. ¿Qué detalle importante olvidó compartir? Te contamos lo que se sabe

De acuerdo con la influencer Dayane Chrissel, una persona aseguró que la obligaron a firmar un contrato de confidencialidad para que no revelara detalles del día en que Nodal y Ángela visitaron un cine en Monterrey en mayo de 2024. El testimonio de la mujer fue compartido en una publicación de la usuaria conocida como La vecina Jessy, en un video en el que hace una recopilación de la polémica que rodea a la joven pareja.

En dicho contenido, una usuaria de TikTok compartió que en mayo de 2024 Nodal y Ángela fueron al cine en el que ella trabajaba como subgerente; detalló que fue el famoso rentó la sala completa y pidió que quienes les tomaran la orden no llevaran celular. Según este testimonio, el intérprete de “Botella Tras Botella” aún estaba con Cazzu.

Otra persona también contó que sabía de la reunión secreta en el cine de Ángela Aguilar y Nodal por un fotógrafo de Monterrey, quien mencionó que vio al cantante con la joven de 22 años, pero que pensó que iba a ser invitada de su concierto en dicha ciudad; del mismo modo, este testigo reiteró que en ese momento, el compositor estaba con Cazzu.

Pero los señalamientos continuaron y otra usuaria de redes sociales mencionó que en mayo de 2024, Nodal, Ángela y Pepe Aguilar fueron a comer en el restaurante en Zacatecas en el que ella trabajaba; afirmó que el intérprete de “Por Mujeres Como tú” puso restricciones e hizo que a los trabajadores les revisaran la ropa para evitar que trajeran celular y pudieran grabar.

De igual forma, el jefe del restaurante puso a dos personas para que cuidarán la entrada del área VIP, a la vez que no permitieron que ingresaran más clientes. Ante esta información revelada, las redes sociales se incendiaron y nuevamente se lanzaron en contra de la pareja con comentarios como “Y Ángela compartiendo proverbios bíblicos.... Íralaaaaaaaa”, “ El padre sufrido no perdía el tiempo”, “O sea que don Pepe fue el que planeó todo!”, “Nunca, pero nunca te vamos a soltar, Ángela Aguilar”, “Y así dice ‘no rompimos nada’, qué coraje”, “Los dos son tal para cual”, y “Le dio tiempo para todo en MAYO”.

Sin embargo, hasta ahora ni Nodal ni Ángela han emitido declaraciones al respecto. Tampoco hay evidencia que confirme que dichos eventos hayan sucedido, por ahora son sólo especulaciones.