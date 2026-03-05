A días del funeral del capo de la droga Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, en Jalisco, el The New York Post encontró a una de sus hijas dirigiendo una cafetería en California, Estados Unidos.

Según la investigación del medio, Laisha Michelle Oseguera González, de 24 años, es dueña de una cafetería ubicada en un centro comercial del condado de Perris, California, conocida entre los clientes como El Rincón La Chulis.

Al parecer los reporteros de The Post visitaron el establecimiento e informaron a la clientela sobre quién era la dueña y con quién estaba relacionada: “la gente se mostró amigable, pero se sorprendió al escuchar que el lugar está vinculado a un capo de la droga”.

De acuerdo con los testimonios, Laisha González no había sido vista en el lugar desde que se reportó el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el domingo 22 de febrero a manos del Ejército Mexicano.

El medio cita sobre Laisha y su cafetería: “Es un lugar normal, y ella es muy amable. Una persona normal y respetuosa, y tiene un buen negocio, pero nunca menciona a su familia ni a su marido”.

“Había visto rumores en internet, pero algo como el cártel jamás se le pasaría por la cabeza. Es una cafetería normal”, contó un cliente al Post.

A la par de la investigación de The Post, se afirmó que Laisha había asistido al funeral de su padre en Guadalajara. De acuerdo con fotografías y testimonios, la hija menor del capo de la droga fue vista en la ciudad durante los funerales con gafas oscuras, cabello pintado y ropa negra.

¿Quién es Laisha González, hija menor de ‘El Mencho’?

Laisha Michelle Oseguera González es la hija menor de El Mencho. Al igual que su familia, está vinculada al narco. Tras la muerte del líder del CJNG, el nombre de Laisha ganó relevancia en internet por ser considerada una de las herederas del cártel junto a su hermana Jessica La Negra Oseguera.

No hay mucha información disponible sobre la vida de Laisha ya que lleva una vida a bajo perfil en Estados Unidos debido a su relación con el cártel y algunos delitos como narcotráfico y secuestro.

En noviembre de 2024 se informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos había detenido a Cristian Fernando Gutiérrez, El Guacho, pareja de Laisha y yerno del Mencho, luego de que presuntamente había fingido su muerte para no ser arrestado tras secuestrar a agentes de la marina mexicana.

El capo fue detenido después de escapar por un túnel desde Tijuana a Estados Unidos, la captura ocurrió por acusaciones iniciales de tráfico de cocaína y metanfetaminas, además de blanqueo de millones de dólares provenientes del narcotráfico.

Previo a ello, en 2021, Laisha y Gutiérrez secuestraron a dos agentes de la Secretaría de Marina en Jalisco a cuenta de la captura de Rosalinda González Valencia, La Jefa, madre de los tres hijos del Mencho.

De acuerdo con los hallazgos de The Post, tras escapar, Laisha y su esposo compraron una casa en Riverside, California de 1.2 millones de dólares en efectivo y además él solicitó una licencia de conducir en el estado usando un número de Seguridad Social con el nombre de Luis Miguel Martínez.

Se sabe que El Guacho fue sentenciado a 11 años de prisión en diciembre pasado en Estados Unidos.