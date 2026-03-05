La cantante Christina Aguilera levantó suspiros en Instagram al presumir la espectacular silueta que posee ataviada en plástico transparente.

Sus estilistas la envolvieron en plástico de manera que pareciera un vestido strapless. Dejó a la vista su lencería y también simuló accesorios de plástico en la cabeza y el cuello. Llevó lentes de sol y sumó más de 70 mil reacciones.

“Estas vibras me encantan. Bionic 2.0. Xtina en su máximo esplendor”, comentó uno de sus fanáticos. “Estamos aquí para ti” y “¿Nueva era, acaso?” fueron comentarios de algunos de sus seguidores.

Christina Aguilera está a punto de viajar a México para presentarse en el Palacio de los Deportes el próximo 17 de marzo y el fandom no puede estar más emocionado. Además de elogiar su talento, alaban su belleza, aunque algunos muestran preocupación por lo rápido que bajó de peso.

Christina Aguilera, quien ha sido objeto de especulaciones sobre su pérdida de peso en los últimos años, ha zanjado el tema y se siente muy bien consigo misma. La cantante ha hablado abiertamente sobre sus cambios físicos y emocionales, destacando la importancia de sentirse bien consigo misma en cada etapa de su vida.

La intérprete de Beautiful ha dicho que sufrió comentarios gordofóbicos a sus 20 años.

“Cuando eres adolescente, tienes un cuerpo muy diferente al de cuando tienes 20 años. Empecé a engordar y eso era inaceptable porque pensaban: 'Oh, se está poniendo más gruesa'. Luego, gente de la industria me dijo: ‘Nos gustaba tu cuerpo y cómo eras cuando eras una adolescente delgada’”.

A su rutina de ejercicio de cinco días a la semana, añade yoga, boxeo, entrenamiento de fuerza y ejercicios cardiovasculares.

Para recibir el 2025, Christina Aguilera dijo que haría las cosas un poco diferente, pues daría menos importancia a los comentarios de los demás.

“Nadie puede dictar quién eres. Nadie merece explicaciones. Soy lo suficientemente madura como para saber que nada es fácil y nadie es perfecto. Todos te juzgarán. No importa lo que hagas. Y/o lo que dejes de hacer”.

También señaló que la aceptación implica aceptarse a uno mismo primero y el difícil camino que a veces supone llegar ahí.