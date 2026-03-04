Heidi Klum encendió las redes luego de compartir la reciente campaña publicitaria que realizó en colaboración con la marca de lencería Intimissimi junto a su hija Leni, quien también se dedica al modelaje.

La celebridad alemana recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un carrete de imágenes y fotografías de la sesión que rodó para la campaña, en las que aparece luciendo un pequeño conjunto lencero en color rosa Barbie.

El look estuvo compuesto por un bralette push up con encaje y malla traslúcida, a juego con un bikini de cintura baja con el mismo diseño. Otro atuendo que modeló fue un body de corte alto en las piernas y escote marcado, confeccionado con la misma tela traslúcida.

Por su parte, Leni, de 21 años, posó junto a su madre usando un conjunto rosa baby, con encaje y transparencias, además de cerezas bordadas sobre la tela.

Ambas modelos lucieron una paleta de maquillaje clara, en tonos naturales, pero que ayudaron a destacar su belleza europea y estilo jovial. “Nuevo @intimissimi con @leniklum”, escribió Heidi en el pie de publicación.

Luego de que la campaña se hiciera viral en redes sociales, seguidores de las modelos alemanas y usuarios criticaron el trabajo publicitario señalando que la imágenes son “inapropiadas” por mostrar a madre e hija “casi desnudas”, en una situación “rara” e “incómoda de ver”.

Con anterioridad, Heidi había sido criticada por trabajar junto a su hija en campañas de lencería, en especial antes de que su hija cumpliera la mayoría de edad.

En su momento, un usuario dijo en Instagram: “¿Qué madre normal posaría junto a su hija en lencería?”, mientras otros dijeron que las imágenes son “perturbadoras” y “raras”.

Durante una entrevista que tuvo tras otra sesión fotográfica en lencería con su madre, Leni Klum dijo: “Honestamente, no miré muchas reacciones. En general, estoy feliz con la campaña y tuve un día con mi mamá”.

A través de declaraciones separadas, la modelo de 52 años ha dicho que es normal que sus hijos la ven con poca ropa o sin ella, dado que tienen arraigada la cultura “europea”, donde no ven la desnudez “a través de una lente hipersexualizada”.

La actividad en redes sociales de Heidi Klum ocurre después de que revelara cómo se sintió cuando le dijeron que “ya no era sexy”, siendo una de las modelos más famosas y mejor pagadas de la industria.

Según contó en la revista Paper, la modelo recordó la ocasión que no la quisieron contratar cuando estaba embarazada porque pensaban que “ya no era atractiva ni sexy” porque ya se había convertido en madre.

“Recuerdo que tuve una clienta. Cuando estaba embarazada, ya no querían trabajar conmigo. Pensaban que ya no era atractiva porque ya era madre. Antes de tener hijos me definían como una mujer sexy y ahora, con un hijo, como una mamá”, contó.

“Ya no merecía ese título. Eso ya no podía ser parte de mí”, agregó la celebridad.